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Spor

FIFA'ya bir şok daha; İsviçre'deki hesaplar bloke edildi

İsviçre Yüksek Bankalar Birliği, FIFA üyelerinin de banka hesaplarının bloke edilebileceğini açıkladı

18 Aralık 2015 00:13

FIFA'nın İsviçre'deki 10 farklı bankada bulunan 50 hesabı, ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine bloke edildi.  FIFA'daki yolsuzluk krizi gerekçesiyle hesapların dondurulduğu belirtilirken, blokajın kapsamının genişleyebileceği açıklandı.

Hürriyet'in haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı'nın isteği üzerine FIFA'nın İsviçre'de 10 bankada bulunan 50 hesabı bloke edildi. Gerekçe olarak da FIFA'da meydana gelen yolsuzluk ile birçok önemli kişilerin tutuklanması gösterildi. Öte yandan İsviçre Yüksek Bankalar Birliği, FIFA'nın birçok üyesinin de bankalarda hesaplarının bulunduğunu, bu hesapların da bloke edilme ihtimali olduğunu açıkladı. Bu bloke konusu uluslararası spor camiasında bomba etkisi yarattı.

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