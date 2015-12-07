FIFA Başkanı Blatter hakkında 100 milyon dolarlık rüşvet iddiası

Futboldan 90 gün men cezası alan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter'in, 100 milyon dolarlık rüşvet sürecinde rol oynadığı iddia edildi.

İngiliz yayın kurumu BBC'nin haberinde, ISL isimli şirket tarafından eski FIFA Başkanı Joao Havelange ve eski icra kurulu üyesi Ricardo Teixeira'nın da yer aldığı çok sayıda kişiye televizyon hakları karşılığında 100 milyon dolar verilmesi sürecinde Blatter'ın da rolünün olduğu ileri sürüldü.

Rüşvet iddialarından haberinin olmadığını belirten 79 yaşındaki Blatter, süreçte yer aldığı yönündeki suçlamaları reddetmişti. İddiaya göre ise İsviçreli futbol adamı, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarının oylamalarında Teixeira'nın aktif rol olmasına izin verdi.

BBC'de yayımlanan Panaroma programının ekibinin, Havelange tarafından yazıldığı anlaşılan bir mektubu gördüğü, mektupta Blatter'ın ISL tarafından yapılan ödemelerden haberdar olduğu bilgisinin yer aldığı paylaşıldı.

1974-1998 yılları arasında FIFA başkanlığı görevini yürüten Havelange, geçen ay sonunda solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 99 yaşındaki Havelange'nin tedaviye olumlu cevap verdiği ve durumunun stabil olduğu belirtilmişti.

FIFA'daki yolsuzluk operasyonu kapsamında 27 Mayıs'ta İsviçre'nin Zürih kentinde 7 FIFA yetkisi gözaltına alınmıştı. Operasyonun ikinci dalgası ise geçen hafta İsviçre Adalet Bakanlığı tarafından başlatılmış ve FIFA Başkan Yardımcıları Alfredo Hawit ile Juan Angel Napout gözaltına alınmıştı. FIFA, iki ismi futbolla ilgili aktivitelerden 90 gün men etmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, FIFA’ya yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, tehdit ve şantaj yoluyla para elde etme, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla FIFA’nın eski ve mevcut 16 yetkilisi hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu. Açıklamada, haklarında soruşturma başlatılan kişi ve kurumların sayısının 41'e ulaştığı, bunlar arasında eski Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ricardo Teixeira'nın da yer aldığı ifade edilmişti.