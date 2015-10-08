FIFA Etik Komitesi Sepp Blatter'in başkanlığını askıya aldı

FIFA'da yaşanan yolsuzluk depreminin merkezindeki isimlerden biri olan FIFA Başkanı Sepp Blatter'ın üyeliği, FIFA Etik Kurulu tarafından 90 günlüğüne askıya aldı.

İngiliz basın kuruluşu Sky News'in haberine göre, FIFA Etik Kurulu, hazırladığı raporla Sepp Blatter'in başkanlığını 90 gün süreyle askıya aldı. Sky News haberini 'Blatter'e çok yakın bir kaynağa' dayandırdı.



İsviçre Savcılığı, geçtiğimiz günlerde Blatter hakkında 'ceza gerektirecek kötü yönetim' ve 'zimmet' suçlamalarıyla soruşturma açmış ve İsviçreli spor adamını hem sorgulamış hem de ofisinde aramalar yapmıştı. Savcılığın suçlamaları arasında Blatter’in, UEFA Başkanı Michel Platini’ye usulsüz olarak 2 milyon dolar verdiği iddiası da bulunuyordu.

Öte yandan Coca Cola, McDonalds ve Visa gibi futbolun uluslararası organizasyonlarının ana sponsorları da, FIFA'da gerçekleşen operasyonların başladığı günlerde FIFA Başkanı Sepp Blatter’e görevini derhal bırakması çağrısında bulunmuştu.