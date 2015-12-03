FIFA'da ikinci dalga operasyonu; 12 üst düzey yetkili gözaltında

İsviçre polisi, FIFA'daki yolsuzluk soruşturmasında 2. dalga operasyonuna başlayarak, bu sabah Zürih'te 12 kişiyi gözaltına aldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; İsviçre polisi, FIFA'daki yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 2. dalga operasyonuna başladı. Sabahın erken saatlerinde Zürih'te baskınlar yapan polis, 12 üst düzey FIFA yetkilisini gözaltına aldı. Polis operasyonlarının devam ettiği açıklandı.

Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan ilk operasyonda, aralarında FIFA Başkan yardımcıları Jeffrey Webb ve Eugenio Fiueredo'nun da aralarında bulunduğu 10'dan fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Yolsuzluğa adları karışan FIFA Başkanı Sepp Blatter ve UEFA Başkanı Michel Platini de, FIFA Etik Kurulu tarafından 90'ar gün futboldan men cezası almıştı.