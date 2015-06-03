FIFA'nın yeni başkan adayları kim olacak?

Sepp Blatter'in istifa etmesinin ardından, FIFA'nın yeni başkanı kim olacak sorusuna yanıt aranıyor. En güçlü aday, UEFA Başkanı Michel Platini... Son seçimde Blatter'e kaybeden Ürdün Prensi Ali'nin yanı sıra, eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Arthur Zico'nun da adı başkan adayları arasında geçiyor.

FIFA'da kısa süre içinde yeni bir dönem başlayacak... İstifasını sunan Sepp Blatter'in, olağanüstü genel kurul çağrısı yapmasından sonra, FIFA yeni başkanını Aralık 2015 ile Mart 2016 arasında seçecek.

Blatter'in mümkün olan en kısa sürede seçim düzenlenmesini istemesi nedeniyle, olağanüstü genel kurulun Aralık'ta toplanacağı beklentisi hakim. Peki yeni FIFA başkanı kim olacak? En güçlü aday, uzun süredir FIFA başkanlığı için adı geçmesine karşın, bir türlü Blatter'e rakip olmak istemeyen UEFA Başkanı Michel Platini.

Ntvspor’da yer alan habere göre, son seçimde Blatter'e yenilen Ürdün Prensi Ali de; "Her zaman futbola hizmet etmeye hazırım" sözleriyle yeniden adaylık sinyali verdi. Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Zico da hayatının tamamını futbol ailesinin içinde geçirdiğini vurguladı ve FIFA başkanı olmanın kendisini mutlu edeceğini dile getirdi.

Son seçimlerde Blatter'in karşısına çıkmak isteyen; ancak yeterli destek bulamayan Luis Figo ile David Ginola da bir kez daha aday olmayı düşünebileceklerini belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı ise uzun yıllardır FIFA'nın rüşvet batağında olduğunu savunan Diego Maradona'nın, başkanlık görevi için en uygun isim olduğunu savundu.Sepp Blatter'in istifa etmesinin ardından, FIFA'nın yeni başkanı kim olacak sorusuna yanıt aranıyor. En güçlü aday, UEFA Başkanı Michel Platini... Son seçimde Blatter'e kaybeden Ürdün Prensi Ali'nin yanısıra, eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Zico'nun da adı başkan adayları arasında geçiyor.

FIFA'da kısa süre içinde yeni bir dönem başlayacak... İstifasını sunan Sepp Blatter'in, olağanüstü genel kurul çağrısı yapmasından sonra, FIFA yeni başkanını Aralık 2015 ile Mart 2016 arasında seçecek.

Blatter'in mümkün olan en kısa sürede seçim düzenlenmesini istemesi nedeniyle, olağanüstü genel kurulun Aralık'ta toplanacağı beklentisi hakim. Peki yeni FIFA başkanı kim olacak? En güçlü aday, uzun süredir FIFA başkanlığı için adı geçmesine karşın, bir türlü Blatter'e rakip olmak istemeyen UEFA Başkanı Michel Platini.

Son seçimde Blatter'e yenilen Ürdün Prensi Ali de; "Her zaman futbola hizmet etmeye hazırım" sözleriyle yeniden adaylık sinyali verdi. Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Zico da hayatının tamamını futbol ailesinin içinde geçirdiğini vurguladı ve FIFA başkanı olmanın kendisini mutlu edeceğini dile getirdi.

Son seçimlerde Blatter'in karşısına çıkmak isteyen; ancak yeterli destek bulamayan Luis Figo ile David Ginola da bir kez daha aday olmayı düşünebileceklerini belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı ise uzun yıllardır FIFA'nın rüşvet batağında olduğunu savunan Diego Maradona'nın, başkanlık görevi için en uygun isim olduğunu savundu.