FIFA skandalı Almanya'ya da sıçradı

FIFA’daki rüşvet skandalına Almanya da dahil oldu. 2006 Dünya Kupası'na evsahipliği yapan Almanya'nın organizasyonu rüşvetle aldığı iddia edildi.

NTV Spor eXpress'in haberine göre bu konuda önemli bir adımı Die Zeit Gazetesi attı. Alman gazetesi, Almanya’nın da FIFA’daki Dünya Kupası ev sahipliği oylamasında temiz olmadığını öne sürdü. Die Zeit, konuyla ilgili şu bilgilere yer verdi:

“2006 Dünya Kupası’nın ev sahipliği yarışını Almanya Güney Afrika’ya karşı 12-11 kazanmış ve Güney Afrika’ya oy verecek olan Yeni Zelandalı Charles Dempsey son anda salondan çıkmıştı. Dempsey, beklendiği gibi Güney Afrika lehine oy kullansa ve beraberlik ortaya çıksa Blatter da Güney Afrika’yı seçecek ve Almanya ev sahipliğini alamayacaktı.

Dempsey bugün yaşamıyor ve oylamaya neden son anda katılmadığı bir sır. Ama sır olmayanlar da var. Örneğin Asya oylarını almak için yapılanlar... Daimler Hyundai'ye, Bayer Tayland ve Güney Kore’ye 100 milyonlarca Euro yatırım kararı aldı. Alman hükümeti, silah ambargosu uyguladığı Suudi Arabistan’a Dünya Kupası oylamasından bir hafta önce ambargoyu kaldırıp tanksavar silahı ve mermileri verdi.”



Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Wolfgang Niersbach, FIFA'da yaşananlar üzerine ZDF kanalına yaptığı açıklamada, “Yaşananlar inanılmaz. Herkesi kongreye çağırıyorsun. Başkan seçiliyorsun. Dört gün sonra istifa ediyorsun. Ama bu da hemen geçerli bir istifa olmuyor sadece bir duyurudan ibaret” açıklamasını yapmıştı. FIFA Statüsü’ne göre Blatter’in hemen görevi bırakabileceğini belirten Niersbach, “Olağanüstü kongreye kadar Kıdemli Asbaşkan Issa Hayatou başkanlığı yürütür. Söylendiği gibi dört ayda değil, çok daha kısa sürede bir seçim yapılır” ifadesini kullanmıştı.