FIFA soruşturmasında itiraf geldi: Rüşvet aldık!

FIFA eski İcra Kurulu Üyesi Chuck Blazer, 1998 Fransa ve 2010 Güney Afrika dünya kupaları için rüşvet aldıklarını itiraf etti. Blazer ifadesinde, "2004'ten 2011'e kadar ben ve diğer icra kurulu üyeleri 2010 Dünya Kupası'nın Güney Afrika'da düzenlenmesi için dağıtılan rüşveti alma konusunda anlaştık" dedi.

Futbol dünyasında büyük bir şok yaratan bu itirafın ardından FBI'ın Blazer'e dinleme cihazı yerleştirerek işbirliği yaptığı iddiaları daha da güçlendi.

Bu iki ülkenin de organizasyonu alabilmek için FIFA üyelerine rüşvet verdiğinin Blazer tarafından itiraf edilmesinin ardından operasyonun daha da genişlenmesi bekleniyor.

Chuck Blazer, 1990'dan 2011'e kadar Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu'nun (CONCACAF) iki numarasıydı. Blazer, 1997'den 2013'e kadar FIFA İcra Komitesi'nde görev yaptı.