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Spor

Eski FIFA Başkan Yardımcısı Jack Warner: Bildiğim her şeyi anlatacağım

'Hayatımdan endişe etmeme rağmen, artık hiçbir güç bildiklerimi açıklamama engel olamayacak'

04 Haziran 2015 15:57

FIFA'yı sarsan rüşvet skandalında adı en sık geçen isim eski FIFA başkan yardımcısı Jack Warner, "Bildiğim her şeyi anlatacağım, hayatımdan endişe etmeme rağmen, artık hiçbir güç bildiklerimi açıklamama engel olamayacak" dedi.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, Warner'ın 2010 Dünya Kupası'nın Güney Afrika'da organize edilmesi için 10 milyon dolar rüşvet aldığını iddia ediyor.

NTV Spor'un haberine göre, Warner'ın adı başka birçok yasa dışı ödemede de geçiyor. Eski icra kurulu üyesi Chuck Blazer'ın, geniş yankı uyandıran rüşvet itirafı sonrası kameraların karşısına geçen Warner, hayatından endişe etmesine karşın, bildiği her şeyi anlatacağını söyledi.

Gelişmelerin artık bir çığa dönüştüğünü vurgulayan warner, "Bu çığın altında kimin kalacağı artık hiç umrumda değil. Bu günün geleceği korkusuyla hep sustum. Ancak bundan böyle sır saklamayacağım. Her şey ortaya dökülecek" dedi.

Eski FIFA başkan yardımcısı, görevinden ayrılacağı açıklayan başkan Sepp Blatter'in, finansal işleri nasıl yürüttüğüne dair elinde bulunan belgeleri de kamuoyuna açıklayacağını belirtti. Warner elinde, FIFA'nın ülkesi Trinidad-Tobago'da 2010'da yapılan seçimlere müdahale ettiği yolunda belgeler olduğunu da öne sürdü.

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