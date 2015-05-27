FIFA'ya yolsuzluk operasyonu

New York Times gazetesinin haberine göre İsviçre polisi Zürih'teki FIFA

Kongresi öncesinde bir otele operasyon düzenledi. Haberde, polisin,

FIFA'nın üst düzey yöneticilerinin son 20 yılda kara para aklamak, şantaj ve

yolsuzlukla suçlandıkları için operasyon düzenlediği belirtildi. New York

Times 10'dan fazla FIFA yöneticisi hakkında dava açılmasının beklendiğini

yazdı. Söz konusu kişilerin ABD'ye teslim edileceği ileri sürüldü. Aynı iddia

Wall Street Journal'da da yer aldı. Gazete ABD yargısının FIFA yöneticileri

hakkında dava açma hazırlığında olduğu bilgisine yer vererek, söz konusu

kişiler arasında hali hazırda FIFA'da yöneticilik yapanların da bulunduğunu

belirtti.

Alman Haber Ajansı DPA, FIFA'nın, Zürih'te FIFA yöneticilerinin kaldığı otele

yaptıkları baskınla ilgili bir açıklama yapmak istemediğini yazdı. Ajans

operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

FIFA'nın Zürih'te yarın yapılacak kongresinde, Birliğe uzun yıllardır başkanlık

eden Sepp Blatter yeniden bu göreve aday olacak. Blatter'in rakibi ise Ürdün

Prensi Ali Bin El Hüseyin.