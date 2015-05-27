FIFA'ya yolsuzluk operasyonu

New York Times gazetesinin haberine göre İsviçre polisi Zürih'teki FIFA
Kongresi öncesinde bir otele operasyon düzenledi. Haberde, polisin,
FIFA'nın üst düzey yöneticilerinin son 20 yılda kara para aklamak, şantaj ve
yolsuzlukla suçlandıkları için operasyon düzenlediği belirtildi. New York
Times 10'dan fazla FIFA yöneticisi hakkında dava açılmasının beklendiğini
yazdı. Söz konusu kişilerin ABD'ye teslim edileceği ileri sürüldü. Aynı iddia
Wall Street Journal'da da yer aldı. Gazete ABD yargısının FIFA yöneticileri
hakkında dava açma hazırlığında olduğu bilgisine yer vererek, söz konusu
kişiler arasında hali hazırda FIFA'da yöneticilik yapanların da bulunduğunu
belirtti.
Alman Haber Ajansı DPA, FIFA'nın, Zürih'te FIFA yöneticilerinin kaldığı otele
yaptıkları baskınla ilgili bir açıklama yapmak istemediğini yazdı. Ajans
operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
FIFA'nın Zürih'te yarın yapılacak kongresinde, Birliğe uzun yıllardır başkanlık
eden Sepp Blatter yeniden bu göreve aday olacak. Blatter'in rakibi ise Ürdün
Prensi Ali Bin El Hüseyin.