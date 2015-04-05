T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fidel Castro, 14 ay aranın ardından ilk kez halkın karşında çıktı

Küba'nın efsanevi lideri Castro, Venezeula’dan gelen 33 kişilik bir heyetle görüştü

05 Nisan 2015 16:58

Geçen yıl ocak ayından bu yana dışarıda görüntülenmeyen Küba’nın efsanevi lideri Fidel Castro, 14 ay sonra halkın karşına çıktı. 

Pazartesi günü Havana’da, Venezeula’dan gelen 33 kişilik bir heyetle görüşen, Küba devriminin lideri Castro’nun fotoğrafları Küba Komunist Partisi’nin gençlik kolu Genç Komünistler Birliği’nin yayın organı olan Juventud Rebelde tarafından servis edildi. Fotoğraflarda Castro, bir arabanın içinde otururken ve Venezuelalı delegasyon üyelerinin ellerini sıkarken görülüyor.

13 Ağustos'ta 89 yaşına giren Castro, geçen yıl Ocak ayında bir sanatçının atölyesine düzenlediği geziden bu yana dışarıda görülmemişti. Bu yılın Şubat ve Mart aylarında ise Castro'nun Kübalı öğrenci liderleriyle, Aralık ayında serbest bırakılan Küba 5'lisi üyeleriyle ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla yaptığı özel toplantılardan görüntüler basınla paylaşılmıştı. 

 

ETİKETLER

fidel castroküba14 ay sonra görüntülendi

İlgili Haberler

Fidel Castro'dan 'ölmedim, ayaktayım' pozu

Küba yönetimi, hakkında sıklıkla 'çok hasta' veya 'öldü' dedikoduları çıkan eski liderleri Fidel Castro’nun 21 yeni fotoğrafını yayınladı

Fidel Castro, ABD'nin serbest bıraktığı istihbaratçılarla görüştü

Fidel Castro, 73 gün önce ülkelerine dönen istihbaratçılarla 5 saat görüştü

Fidel Castro’nun aşkı öldü

Küba'nın devrimci lideri Fidel Castro'nun eski sevgilisi Natalia Revuelta 89 yaşında Havana'da yaşamını yitirdi

Küba'da 56 yıl sonra dini mabet inşa ediliyor

Küba Komünist Partisi 1959 yılında Küba devrimi sonrası yasaklanan dini mabedlerin yeniden inşasına onay verdiklerini duyurdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24