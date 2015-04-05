Fidel Castro, 14 ay aranın ardından ilk kez halkın karşında çıktı

Geçen yıl ocak ayından bu yana dışarıda görüntülenmeyen Küba’nın efsanevi lideri Fidel Castro, 14 ay sonra halkın karşına çıktı.

Pazartesi günü Havana’da, Venezeula’dan gelen 33 kişilik bir heyetle görüşen, Küba devriminin lideri Castro’nun fotoğrafları Küba Komunist Partisi’nin gençlik kolu Genç Komünistler Birliği’nin yayın organı olan Juventud Rebelde tarafından servis edildi. Fotoğraflarda Castro, bir arabanın içinde otururken ve Venezuelalı delegasyon üyelerinin ellerini sıkarken görülüyor.

13 Ağustos'ta 89 yaşına giren Castro, geçen yıl Ocak ayında bir sanatçının atölyesine düzenlediği geziden bu yana dışarıda görülmemişti. Bu yılın Şubat ve Mart aylarında ise Castro'nun Kübalı öğrenci liderleriyle, Aralık ayında serbest bırakılan Küba 5'lisi üyeleriyle ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla yaptığı özel toplantılardan görüntüler basınla paylaşılmıştı.