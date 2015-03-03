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Dünya

Fidel Castro, ABD'nin serbest bıraktığı istihbaratçılarla görüştü

Fidel Castro, 73 gün önce ülkelerine dönen istihbaratçılarla 5 saat görüştü

03 Mart 2015 21:46

Küba devriminin lideri Fidel Castro, ABD'de 16 yıllık tutukluluğun ardından serbest bırakılan Kübalı istihbaratçılarla 5 saatlik bir görüşme yaptı. 73 gün önce ülkelerine dönen istihbaratçılarla Castro arasında bir görüşme gerçekleşmemesi, çeşitli spekülasyonlara neden oluyordu.

Mehmet Çiftçi’nin DHA’da yer alan haberine göre, Küba devriminin lideri Fidel Castro ABD tarafından 1998 yılında tutuklandıktan sonra serbest bırakılan beş Kübalı istihbarat elemanı ile görüştü. 

Castro'nun başkent Havana'daki evinde gerçekleşen görüşmenin özel fotoğrafları Küba Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Granma tarafından medya kuruluşlarına servis edildi. 

Fidel Castro 5 istihbarat elemanına büyük bir jest de yaparak onlarla 5 saat beraber oldu. 

İstihbarat elamanları 73 gündür Küba'da olmasına rağmen Fidel Castro tarafından kabul edilmiyor bu olay çeşitli spekülasyonlara yol açıyordu. Granma gazetesi bu buluşmayı tarihi bir an olarak niteleyerek "Yanki hapishanelerinde haksız yere suçlanıp yatan kahramanlar evlerine dönmüştür" yazdı.
DHA-

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