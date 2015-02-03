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Dünya

Fidel Castro'dan 'ölmedim, ayaktayım' pozu

Küba yönetimi, hakkında sıklıkla 'çok hasta' veya 'öldü' dedikoduları çıkan eski liderleri Fidel Castro’nun 21 yeni fotoğrafını yayınladı

03 Şubat 2015 16:14

Küba yönetimi, 6 ay aradan sonra ülkenin eski lideri Fidel Castro'nun fotoğraflarını yayınladı.

Küba yönetimi, hakkında sıklıkla “çok hasta” veya “öldü” dedikoduları çıkan eski liderleri Fidel Castro’nun 21 yeni fotoğrafını yayınladı. Castro’nun en son Ağustos’ta fotoğrafları yayınlanmıştı.

CNN’de yer alan habere göre, Küba devlet gazetesi Granma’nın internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, 88 yaşındaki lider ve eşi Dalia Soto del Valle, Havana Üniversitesi’nin öğrenci birliğinin lideri Randy Perdomo Garcia’yla sohbet ederken görülüyor. Castro ve Garcia, gazeteye bakarken ve televizyon izlerken görüntülendi.

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