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Dünya

Küba'da 56 yıl sonra dini mabet inşa ediliyor

Küba Komünist Partisi 1959 yılında Küba devrimi sonrası yasaklanan dini mabedlerin yeniden inşasına onay verdiklerini duyurdu

10 Mart 2015 23:24

Küba 56 yıl sonra ilk kez bir dini mabedin topraklarında inşa edilmesine izin verdi. Buna göre devrim sonrası ilk dini mabet kilise olacak. Kiliseden sonra sıranın cami ve sinagog inşasına gelmesi bekleniyor.

DHA'nın haberine göre, ülkenin güneyinde Pınar del Rio kentinde 200 metre karelik bir alana inşa edilecek kilisenin adının “Parroquia del Sagrado Corazón de Jesus” adı olacağı ve finansmanının ABD tarafından karşılanacağı belirtildi.

Pınar del Rio papazı Jorge Serpa, 36 bin kişinin yaşadığı kentte bulunan bir tıp fakültesinde eğitim gören yabancı öğrencilerinin çoğunun katolik olduğunu vurgulayarak bir kilise inşası için yapılan müracaata yetkililerin nihayet olumlu cevap verdiğini söyledi.

Küba basını 56 yıl aradan sonra ilk kez onay verilen kilise inşasını önümüzdeki günlerde diğer dini mabetlerin inşasının da ekleneceğini yazdı.

Küba Komünist Partisi’nin masasında Türkiye, Rusya ve İsrail’den gelen dini talepler olduğu ve bunlara öncelik verileceği hatırlatıldı.

 

Erdoğan cami istemişti

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Latin Amerika ülkelerini kapsayan turu çerçevesinde Küba’ya yaptığı ziyarette başkent Havana’da Devlet Başkanı Raul Castro ile bu konuyu görüşmüş ve Küba yönetiminin cami projesine olumsuz yaklaşmadığını ifade etmişti. 

 

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