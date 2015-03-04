Fidel Castro’nun aşkı öldü

1952 yılında tanışan ve hiç evlenmeyen çiftin ilişkilerinden çocukları Alina Fernandez dünyaya gelmişti.

Castro, banka hesabındaki tüm parayı ve mücevherlerini vererek ayaklanmayı destekleyen Revuelta'nın evinde devrimin planlandığı toplantılar yapıyordu.

Revuelta, ilişkilerinin bitmesinin ardından Castro'ya çok sık iletişim kurmasa da Küba'da kalmaya ve devlet görevleri üstlenmeye devam etmişti.

Çiftin çocukları Alina Fernandez, sonraki yıllarda babasının liderliğindeki rejimin en sert muhaliflerinden biri olmuş ve Küba'yı terk ederek ABD'ye kaçmıştı. Fernandez, geçtiğimiz ağustos ayında annesinin rahatsızlığı nedeniyle Havana'ya dönmüştü.