T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fidel Castro’nun aşkı öldü

Küba'nın devrimci lideri Fidel Castro'nun eski sevgilisi Natalia Revuelta 89 yaşında Havana'da yaşamını yitirdi

04 Mart 2015 11:37

1952 yılında tanışan ve hiç evlenmeyen çiftin ilişkilerinden çocukları Alina Fernandez dünyaya gelmişti.

Castro, banka hesabındaki tüm parayı ve mücevherlerini vererek ayaklanmayı destekleyen Revuelta'nın evinde devrimin planlandığı toplantılar yapıyordu.

Revuelta, ilişkilerinin bitmesinin ardından Castro'ya çok sık iletişim kurmasa da Küba'da kalmaya ve devlet görevleri üstlenmeye devam etmişti.

Çiftin çocukları Alina Fernandez, sonraki yıllarda babasının liderliğindeki rejimin en sert muhaliflerinden biri olmuş ve Küba'yı terk ederek ABD'ye kaçmıştı. Fernandez, geçtiğimiz ağustos ayında annesinin rahatsızlığı nedeniyle Havana'ya dönmüştü.

 

ETİKETLER

natalia revueltafidel castroaşkküba

İlgili Haberler

Fidel Castro'dan 'ölmedim, ayaktayım' pozu

Küba yönetimi, hakkında sıklıkla 'çok hasta' veya 'öldü' dedikoduları çıkan eski liderleri Fidel Castro’nun 21 yeni fotoğrafını yayınladı

Fidel Castro, ABD'nin serbest bıraktığı istihbaratçılarla görüştü

Fidel Castro, 73 gün önce ülkelerine dönen istihbaratçılarla 5 saat görüştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24