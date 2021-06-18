Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e istenen ceza belli oldu

MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Türkiye’ye getirildikten sonra 4 Haziran’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

'FETÖ'nün 'mahrem yapılanmaları' ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağladığı iddia edilen Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak, 31 Mayıs'ta Türkiye’ye getirildi.

Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, 4 Haziran'da mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen hakkında soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi. İddianamede, Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Selahaddin Gülen'in iddianamesi, Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. (DHA)

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