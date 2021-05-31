Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Türkiye'ye getirildi

Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

NTV'nin güvenlik kaynaklarını kaynak gösterdiği haberine göre, "FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı" tespit edildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.

Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi.

TEM'de sorguya alındı

Selahaddin Gülen, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalanan Gülen'in sorgusu Ankara TEM'de sürüyor.