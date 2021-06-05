Tutuklanan Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Selahattin Gülen, "FETÖ bir terör örgütüdür. Lideri Fetullah Gülen'dir.' ifadelerini kullandı.

Selahaddin Gülen, "Örgüt içindeyken farkına varamadım ama FETÖ bir terör örgütüdür. Doğuştan itibaren bu oluşumun içinde sayılırım" dedi. Gülen, "ByLock kullandım, mahrem imamlık yaptım" dedi.

34 sayfa ifade veren Selahaddin Gülen'in örgüt içinde irtibatlı olduğu isimleri tek tek deşifre ettiği belirtildi.

Kenya'da yakalanıp ABD'nin girişimiyle serbest kaldığı ortaya çıktı. Yeğen Gülen, örgüt içindeki birçok kritik isimle ilgili bilgi paylaştı.

Gülen, "Örgütte psikolojik ümitsizlikler başladı. Örgütten kopmalar yaşandı" açıklamasını yaptı" dedi.

CNN Türk muhabiri Serhat Dal, ise Selahaddin Gülen'in ifadesinin detaylarını anlattı canlı yayında şöyle anlattı;

2008 yılı itibariyle Erzurum'da aile kampları yapılmaya başlandığını söyledi. Senede 1 kez olmak üzere Türkiye'nin tüm illerinde ABD'de bulunan aile üyelerinin o kampa katılımları sağlanıyordu dedi. Mahrem imamlık yaptığı da itiraf etti. Üniversite öğrencilik döneminde Kuleli Askeri Lisesi'nde okuyan bir öğrenciye mahrem imamlık yaptığını söyledi ve bu şahısla ayda 1 kez İstanbul'da görüştüğünü söyledi. Görüşmelerinin ankesörlü hatlardan yaptığı ifade etti.

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