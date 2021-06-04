Fethullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

MİT operasyonu ile yakalanan Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen , "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen'in Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Gülen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan FETÖ/PDY yurtdışı yapılanması soruşturması kapsamında; şüpheli Selahaddin Gülen'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yurtdışı yapılanması içerisinde yer aldığı, örgüt ile iltisaklı okulda öğretmen olarak görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile birebir irtibatlı olduğu, örgüt üyeleri arasında haberleşmeyi sağlayan Bylock yazışma programını kullandığı anlaşılmakla, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ifadesi alınan şüphelinin mevcut delil durumu ve örgütteki pozisyonu dikkate alınarak TCK'nın 314/1 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmasına karar verilmiştir" (DHA)

TIKLAYIN - Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Türkiye'ye getirildi