Fethullah Gülen'in mektubunu Gül'e getiren isim gazeteci Fehmi Koru

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın gazetecilerle Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde yaptığı toplantıda duyurduğu ‘Fethullah Gülen’in ıslak imzalı mektubu’na ilişkin trafiği kimin yürüttüğü merak konusu oldu. Başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ünküler olmak üzere Ankara’dan aldığı mesajlarla Gülen’i ziyaret eden ve Gülen’in yanıtını mektup olarak alarak Gül’e getiren ismin Star gazetesi yazarı Fehmi Koru olduğu öğrenildi.



Pensilvanya ile Ankara arasındaki trafikte hem Cumhurbaşkanı Gül’e, hem de cemaate yakın bir isim yer aldı. Gülen cemaati bünyesindeki yayınların başında gelen Zaman gazetesinde uzun süre Ankara Temsilciliği ve yazarlık yapmasının yanı sıra Londra’ya da uzanan üniversite yıllarında Cumhurbaşkanı Gül ile aynı evi paylaşacak kadar yakın ilişkisi bulunan Fehmi Koru mektup trafiğini yürüten isim oldu.



T24’ün aldığı bilgilere göre Koru, Gül’ün bilgisi dâhilinde Fethullah Gülen’e gitti. Ancak Koru’nun bu ziyaretinden Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da haberdar edildiği ve rızası ile mesajlarının alındığı bildirildi. Koru, Ankara’dan aldığı mesajlarla Pensilvanya’ya gitti.



Kulislerde dile getirilen bilgilere göre, hükümetten gönderilen önemli mesajlar arasında Gülen cemaati bünyesindeki yayınlarda yapılan muhalefetin durdurulması da yer aldı. Ankara’nın mesajları arasında yargı süreci içinde telkin istendiği iddia edildi. Ancak bu duyum teyit edilemedi. Gülen’in mektupla ilettiği cevabında cemaat medyasının daha itidalli olabileceği mesajı verildi. Gülen’in yolsuzluk iddialarına ilişkin yargı süreci konusunda ise “Aklanan gelir” mesajını verdiği kaydedildi.