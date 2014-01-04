Gülen cemaatinden Başbakan'a ıslak imzalı 'barış' mektubu

Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gazetecilerle bir araya gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gülen cemaatinden bir isimden ıslak imzalı “barış mektubu” geldiğini söylediği öğrenildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bazı gazetelerin yazarları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından NTV canlı yayınına katılan Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, "Sürekli ‘Şantaj altında çalışamayız’ dedi. Operasyonun durdurulması gibi beklentiler içinde olduğunu anladım. Islak imzalı mektup gelmiş. Gülen ya da üst düzey cemaat mensubundan gelmiş anlaşılan" dedi.

'Pazarlık yapmayız'

Radikal gazetesinde yer alan bir habere göre ise, Başbakan’ın kendisine gelen uzlaşma mektubuyla alakalı, “ Dershaneler ve atamalarla ilgili pazarlık teklifleri geliyor ama pazarlığa oturmayacağız paralel devleti bitireceğiz. Uzlaşma ve yatışma adımları var buna sıcak bakıyorum ama bu yapı orada durdukça olmaz” dediği öğrenildi.

Toplantıya katılan gazetecilerden bazılarının katıldıkları canlı yayında görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandılar:

Akif Beki / Hürriyet yazarı

İfadeleri güçlüydü. Kendisini güçlü sözlerle ifade etti Başbakan. Operasyonu 'Hükümete yapılan yargı darbesi' olarak nitelendirdi. 4 saat boyunca bu konu etrafında konuşuldu. 17 Aralık komplosu dediği hadiselerin yansımaları konuşuldu.

Yazılı olarak iletilen bir teklifin olduğunu söyledi. Dershaneler konusunda talepler olduğunu ama bu konularda pazarlığa açık olmadığını söyledi.

Fikret Bila / Milliyet Genel Yayın Yönetmeni

Başbakan, Ergenekon ve Balyoz davalarında sanıkların isyanıyla ilgili olarak ''Yeniden yargılama haktır. Meclis’te düzenleme yapılabilir'' dedi. Kesinleşmiş davalar için bazı düzenlemeler yapılabileceğini söyledi. HSYK’nın yapısı yeniden düzenlenebilir. Buna da açık gözüküyor.

Sürekli ‘Şantaj altında çalışamayız’ dedi. Operasyonun durdurulması gibi beklentiler içinde olduğunu anladım. Islak imzalı mektup gelmiş. Gülen ya da üst düzey cemaat mensubundan gelmiş anlaşılan.

Görevden almalar

Bu tür değişikliklerin paralel devlete mensup olduğunu düşündükleri bürokratlarla ilgili olacağını söyleyebiliriz. Görevden alınma ya da görev yerlerinin değiştirilmesi gibi.

Genelkurmay’ın suç duyurusu

Yeniden yargılamaya olumlu baktığını ifade etti. Hukuki yol varsa yeniden yargılamadan yana olduğunu söyleyebiliriz

Eli cebinde savcı

Paralel devlet içinde olduğunu düşündüğü savcıların böyle bir tutum sergilediğini söylüyor. Alaycı üslup kullandıklarını ifade etti.

Gözaltı listesi

Gözaltı listesinde isimleri geçen işadamlarının uluslararası alanda büyük yatırımlar yapan kişiler olduğunu, onların itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

BDP’lilerin tahliyesi

Yargı kararının söz konusu olduğunu belirtti. Net bir ifade kullanmadı ama parlamenterlerin bırakılmasının hükümetleri döneminde yapılan AYM’ye bireysel başvuru kapsamında olduğunu anımsattı.

Mehmet Barlas / Sabah yazarı

Başbakan, Halk Bankası konusunda ‘BDDK’ya talimat verdik, incelettik, Halk Bankası tertemiz çıktı’ dedi. Anladığım kadarıyla Ergenekon ve Balyoz davasında iade-i muhakeme yolları araştırılıyor. Adalet Bakanı’na talimat vermiş. Yanlışlık varsa nasıl düzeltilir diye araştırılıyor şimdi.

Doğu Ergil / Bugün yazarı

Başbakan, kendisinin şahıs olarak, hükümet olarak sapasağlam durduğunu, uluslararası düzeyde Türkiye’nin fazla fire vermediğini söyledi.Başbakan yolsuzluğun bir araç olarak kullanıldığına ve hükümetinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığına inanıyor.

Ali Bulaç / Zaman yazarı

Camiaya karşı operasyon düzenlenecekse bunun binlerce insanı mağdur edebileceği söylendi. Başbakan da ''Bu konuda dikkatliyiz. Öyle bir şeye mahal vermeyiz. Ama devletin içinde yapılanma varsa onları tasfiye etme konusunda kararlıyız'' dedi.

Ergenekon ve Balyoz sanıklarının yeniden yargılanması konusunda iade-i muhakeme olabileceğini söyledi. Bu konuda Adalet Bakanlığı'nın çalışması olduğunu belirtti.

Yıldıray Oğur: Mektup bizzat Gülen'den

Öte yandan, toplantıya katılan diğer bir isim olan Türkiye gazetesi yazarı Yıldıray Oğur da Twitter’da mektubun bizzat Fethullah Gülen tarafından kaleme alındığını iddia ederek, “Fethullah Gülen, Başbakan'a bi sulh mektubu göndermiş. Islak imzalı” dedi.