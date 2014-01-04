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Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı: O mektup Erdoğan'a hitaben yazılmadı

Başbakan Erdoğan'ın 'Gülen cemaatinden ıslak imzalı mektup geldi' açıklamasının ardından Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı da konuya ilişkin açıklama yaptı

04 Ocak 2014 20:42

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bugün gazetecilere Fethullah Gülen cemaatinden kendisine ıslak imzalı ve uzlaşı içeren bir mektup gönderildiğini söylediği ortaya çıkmıştı. Mektubun dershaneler ve atamalar konusunda olduğu belirtilmişti. Bunun üzerine Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan açıklama geldi. Açıklamada "Hocaefendi tarafından gönderilen mektup, Sayın Başbakan Erdoğan'a hitaben yazılmadığı gibi, muhtevasında da hiçbir "pazarlık" söz konusu değildir." denildi.

İşte Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan yapılan mektup açıklaması:

"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe’de bir kısım basın mensubu ve sivil toplum örgütleri ile bir araya geldiği toplantıda bir mektuptan söz edilmiş ve bazı gazeteciler tarafından kamuoyuna bu minval üzerine bilgilendirmeler yapılmıştır. Yanlış bir bilgi üzerine bir takım hatalı yorumlar yapılmasını üzüntüyle karşıladık. İhtimal ki, Sayın Başbakan’ın sözleri tam anlaşılamadığından yanlış değerlendirmeler söz konusu olmuştur."

"Meselenin aslı şudur: Vakfımız Onursal Başkanı Fethullah Gülen Hocaefendi, saygıdeğer bir devlet büyüğümüzün kendisine gönderdiği kıymetli bir insanla görüşmüş; görüşme sonrasında bir mektup yazarak mukabelede bulunmuştur."

"Hocaefendi tarafından gönderilen mektup, Sayın Başbakan Erdoğan'a hitaben yazılmadığı gibi, muhtevasında da hiçbir "pazarlık" söz konusu değildir."

"Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

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