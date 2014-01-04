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'Fethullah Gülen o mektubu Erdoğan'a değil, Gül'e gönderdi'

Başbakan'a cemaatten gelen mektubun Fethullah Gülen'in imzasını taşıdığı öğrenildi. Ancak alınan bilgilere göre, mektup Başbakan'a değil Cumhurbaşkanı Gül'e yazıldı

04 Ocak 2014 19:05

Arzu Yıldız / Ankara

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Fethullah Gülen cemaatinden geldiğini söylediği ıslak imzalı barış mektubunun Erdoğan’a değil, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gönderildiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre, mektup Fethullah Gülen’in imzasını taşıyor. 

Başbakan Tayyip Erdoğan, bugün sabah Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde bazı gazetecileri ağırladı. Toplantıda bulunan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila ve Türkiye gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Erdoğan’ın Gülen cemaatinden gelen bir “sulh” mektubundan söz ettiğini aktardı. Oğur’un Gülen’i işaret ettiği, Bila’nın ıslak imzanın sahibi olarak “Gülen veya başka bir üst düzey cemaat üyesi”ni gösterdiği mektubun cemaatin lideri Fethullah Gülen’e ait olduğu öğrenildi.

 

Adres Başbakan değil

 

Alınan bilgilere göre, Gülen’in söz konusu mektubu Erdoğan’a değil, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gönderdiği öğrenildi. Mektubun içeriğinin de bir iki gün içerisinde basına yansıyacağı ifade edildi.

 

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