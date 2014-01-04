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Gülen cemaati: Bakalım o mektup ortaya çıkınca 'pazarlık' iftiracıları ne yapacaklar!

Başbakan'a Gülen cemaatinden gönderildiği iddia edilen mektupla ilgili son dönemlerde Fethullah Gülen adına açıklamalarda bulunan Osman Şimşek, Twitter'dan açıklama yaptı

04 Ocak 2014 20:15

Başbakan Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de gazeteci ve yazarlarla buluştu. Toplantıda Başbakan'ın isim vermeden Gülen cemaatinden kendisine dershaneler ve atamalar konusunda ıslak imzalı ve uzlaşı içeren bir mektup gönderildiği söylediği ortaya çıktı. Başbakan'ın bu açıklamasının ardından Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen, son dönemlerde Gülen adına açıklamalarda bulunan ve aynı zamanda Herkul.org internet sitesinin editörü olan Osman Şimşek, Twitter 'dan yayımladığı mesajda, ''Bir dane-i hakikat bir harman yalanı yakar. Bakalım mektup ve hikayesi ortaya konunca "pazarlık" iftiracıları ne yapacaklar?!.'' diye yazdı.

Osman Şimşek'in Twitter hesabından yayımladığı mesaj şöyle:

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