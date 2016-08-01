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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen CNN International'a konuştu: Darbe değil, tiyatro!

"Eğer ortada benim bu işe karıştığıma dair kanıt varsa, hemen Türkiye’ye dönerim”

01 Ağustos 2016 00:21

CNN International'a konuşan Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi için "Tayyip’in tiyatrosu” ifadesini kullandı.

CNN Fareed Zakaria GPS programına katılan Fethullah Gülen, darbe girişiminin başrolü olduğuna dair olan iddiaları reddetti ve "Eğer ortada benim bu işe karıştığıma dair kanıt varsa, hemen Türkiye’ye dönerim” dedi.

ABC Gazetesi'nin haberine göre darbeye karışanlar içinde kendisine sempati besleyen insanların olabileceğini söyleyen Fethullah Gülen, darbenin arkasında olduğunu reddetti, hatta, “Bu bir darbe değil tiyatro, darbeye benzeyen bir tarafı yok” dedi.

Fethullah, Türkiye’ye geri dönmesi konusunda, “Mesele dönüp dönmemek değil ama hakkımda en küçük delil gösterirlerse her şeye razıyım” diye konuştu.

 

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