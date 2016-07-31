ABD'de Gülen cemaati okullarına ilk resmi soruşturma

Teksas Eğitim Ajansı, Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu bildirilen Harmony Okulları hakkında resmi soruşturma açmaya karar verdi.

Sputnik Türkiye'nin Teksas'taki yerel medyasından aktardığı habere göre, Teksas Eğitim Ajansı, eyaletin en büyük sözleşmeli (charter) okul ağına sahip Harmony Okulları hakkında resmi soruşturma açma kararı aldı. Soruşturma kapsamında, okulun son yıllardaki sözleşmeleri, alım, satım ve kiralama gibi tüm finansal işlemleri incelenecek.



Aynı soruşturma kapsamında Harmony Okullarının, Arkansas'ta cemaat ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir başka okula 1.9 milyon dolar tahvil borcu verdiği ve bunun da araştırılacağı ifade edildi.



Mayıs ayında "Amsterdam&Partners LLP" adlı hukuk firmasının Teksas Eğitim Ajansına verdiği 38 sayfalık şikayet dilekçesinde, Harmony'deki finansal usulsüzlükler ve düzensizlikler maddeler halinde aktarılmıştı. Şikayet dilekçesini göz önünde bulunduran ajans, okul yönetiminden Temmuz 2014'ten bugüne kadarki tüm satın alma, sözleşme, satış ve benzeri belge ve bilgileri talep etti.



Cevap vermek için 11 Ağustos'a kadar süresi olan okulların yöneticilerinin vereceği belge ve bilgiler ışığında soruşturmanın seyrinin belli olacağı bildirildi. 6 Temmuz tarihinde de Teksas eyalet vekillerinden Dan Flynn, eyalet başsavcısına bir mektup göndererek, Teksas halkının vergilerinin doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi için Harmony Okullarının soruşturulması gerektiğini belirtmişti.



İlk resmi soruşturma



2014 yılında ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından başlatılan ve halen devam eden soruşturmada 3 eyaletteki cemaat okulları mercek altına alınmıştı. "Amsterdam&Partners LLP" hukuk firması da farklı eyaletlerde eğitim ajanslarına cemaat okullarındaki usulsüzlüklerle ilgili şikayet dilekçeleri vererek, soruşturma açılması talebinde bulunmuştu. Bu kapsamda ilk resmi soruşturma Teksas Eğitim Ajansı tarafından, eyaletteki en büyük sözleşmeli okul ağına sahip cemaat ile bağlantılı olduğu bildirilen Harmony Okullarına açılıyor.

ABD'deki 140 civarındaki sözleşmeli okulu ve bu okularda okuyan 60 bine yakın öğrenci ile ABD'nin en yaygın sözleşmeli okul ağlarından birine sahip olan Gülen cemaatinin Arizona'da 7, California'da 11, Florida'da 8, Illinois'te 4, Missouri'de 3, New Jersey'de 6, New York'ta 5, Ohio'da 30, Oklahoma'da 4, Pennsylvania'da 3 ve Teksas'ta 46 okulu bulunuyor.