T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

ABD'de Gülen cemaati okullarına ilk resmi soruşturma

Okul yöneticilerinin 11 Ağustos'a kadar cevap verme süresi var

31 Temmuz 2016 14:19

Teksas Eğitim Ajansı, Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu bildirilen Harmony Okulları hakkında resmi soruşturma açmaya karar verdi.

Sputnik Türkiye'nin Teksas'taki yerel medyasından aktardığı habere göre, Teksas Eğitim Ajansı, eyaletin en büyük sözleşmeli (charter) okul ağına sahip Harmony Okulları hakkında resmi soruşturma açma kararı aldı. Soruşturma kapsamında, okulun son yıllardaki sözleşmeleri, alım, satım ve kiralama gibi tüm finansal işlemleri incelenecek.

Aynı soruşturma kapsamında Harmony Okullarının, Arkansas'ta cemaat ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir başka okula 1.9 milyon dolar tahvil borcu verdiği ve bunun da araştırılacağı ifade edildi.

Mayıs ayında "Amsterdam&Partners LLP" adlı hukuk firmasının Teksas Eğitim Ajansına verdiği 38 sayfalık şikayet dilekçesinde, Harmony'deki finansal usulsüzlükler ve düzensizlikler maddeler halinde aktarılmıştı. Şikayet dilekçesini göz önünde bulunduran ajans, okul yönetiminden Temmuz 2014'ten bugüne kadarki tüm satın alma, sözleşme, satış ve benzeri belge ve bilgileri talep etti.

Cevap vermek için 11 Ağustos'a kadar süresi olan okulların yöneticilerinin vereceği belge ve bilgiler ışığında soruşturmanın seyrinin belli olacağı bildirildi. 6 Temmuz tarihinde de Teksas eyalet vekillerinden Dan Flynn, eyalet başsavcısına bir mektup göndererek, Teksas halkının vergilerinin doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi için Harmony Okullarının soruşturulması gerektiğini belirtmişti.
 

İlk resmi soruşturma
 

2014 yılında ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından başlatılan ve halen devam eden soruşturmada 3 eyaletteki cemaat okulları mercek altına alınmıştı. "Amsterdam&Partners LLP" hukuk firması da farklı eyaletlerde eğitim ajanslarına cemaat okullarındaki usulsüzlüklerle ilgili şikayet dilekçeleri vererek, soruşturma açılması talebinde bulunmuştu. Bu kapsamda ilk resmi soruşturma Teksas Eğitim Ajansı tarafından, eyaletteki en büyük sözleşmeli okul ağına sahip cemaat ile bağlantılı olduğu bildirilen Harmony Okullarına açılıyor.

ABD'deki 140 civarındaki sözleşmeli okulu ve bu okularda okuyan 60 bine yakın öğrenci ile ABD'nin en yaygın sözleşmeli okul ağlarından birine sahip olan Gülen cemaatinin Arizona'da 7, California'da 11, Florida'da 8, Illinois'te 4, Missouri'de 3, New Jersey'de 6, New York'ta 5, Ohio'da 30, Oklahoma'da 4, Pennsylvania'da 3 ve Teksas'ta 46 okulu bulunuyor.

ETİKETLER

abdteksasokulsoruşturmahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24