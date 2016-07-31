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15 Temmuz Darbe Girişimi

Çalışma Bakanı: ABD, Gülen’i tıpış tıpış verecektir

"Mücadele ettiğimiz FETÖ'dür, yani bir terör örgütüdür"

31 Temmuz 2016 19:45

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, "Amerika, Fethullah Gülen'i Türkiye'ye vermek zorundadır ve bunun üzerinden söylediğim söz, tıpış tıpış verecektir" dedi. 

Soylu, operasyonlarla ilgili hiç kimsenin endişe etmemesi gerektiğini belirterek, "Mücadele ettiğimiz FETÖ'dür, yani bir terör örgütüdür, sapkın bir anlayışın uzantılarıdır. Sapla samanı karıştırmayız" diye konuştu.

Soylu'nun Gülen ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada, "Dünya, terörizmin her türlüsüyle mücadele ediyor. Türkiye, nem demokrasiye karşı işlenmiş bir cinayet, hem de özellikle milletin özgürlüğüne ve hürriyetine karşı girişilen adi bir saldırı, darbe ile karşı karşıya kalmıştır. Türkiye. Dünya'nın hiçbir devletin, özellikle demokrasiyi kendisine rehber edinen devletler bunun üstünü örtemezler. Dünyada terörizme karşı yürütülen ortak mücadelenin meşruiyeti için Amerika, Fethullah Gülen'i Türkiye'ye vermek zorundadır. Bunun üzerinden söylediğimiz söz tıpış tıpış verecekler" dedi.

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