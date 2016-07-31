ABD Genelkurmay Başkanı bugün Başbakan Yıldırım ile görüşecek; gündem darbe girişimi ve Fethullah Gülen

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un bugün Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek. Dunford'un Türkiye ziyaretinde gündeme gelmesi beklenen konular 15 Temmuz darbe girişimi ve Fethullah Gülen olduğu belirtildi.

Habertürk'ün haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gündeme gelen Fethullah Gülen’in iadesiyle ilgili yapılacak hamlenin perde arkası bilgilerine ulaştı. Fethullah Gülen’in iadesinde izlenecek süreç şöyle:

Dışişleri ve Adalet bakanlıkları, 15 Temmuz darbe girişimi ve Fethullah Gülen ile ilgili itiraflar ve ifadeler, örgütün yapısı, yönetim şeması, mali gücü ve kaynaklarını içeren kapsamlı bir dosya hazırladı. İki ülke adalet bakanlıkları arasında çalışma grubu kuruldu. Grup, hukuki sürecin ilkeler çerçevesinde sonuçlanmasını sağlayacak.

‘Pennsylvanıa’ vurgusu

Türkiye, stratejisini “iki stratejik ortak arasında teröristin iade edilmesi” üzerine kuracak. ABD’nin Pennsylvania’da yaşayan Fethullah Gülen’i iade etmesinin ilişkilerin güven esaslı yürümesi ve istikrarı açısından önemi, sıkça ve sürekli olarak yinelenecek. ABD yerine Pennsylvania öne çıkarılacak.

Stratejik ortak

İadede sürecini uzatma girişimi söz konusu olursa ya da siyasi nedenler öne sürülürse ABD’ye “stratejik ortaklık” daha etkili olarak anımsatılacak. İki ülkenin başta askeri olmak üzere ilişkilerine vurgu yapılacak.

‘Mesafe’ sinyali

Üst düzey diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin girişimlerinin ardından ABD, Fethullah Gülen’e mesafe koymaya başladı, bunun dillendirilmesini Ankara olumlu karşıladı.

O sözlerin ardından...

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’un bugünkü ziyareti, ABD Merkezi Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel’in “Muhataplarımız tutuklandı” sözlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sert tepki göstermesi nedeniyle, hassas bir dönemde gerçekleşiyor. Ziyaret, darbe girişiminin ardından Türkiye’ye destek vermesi anlamını da taşıyor. Dunford, “Gülen’in iadesi” konusunun ABD ile Türkiye arasındaki askeri ilişkilere hasar vermemesi için çaba harcayacak. ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, mevkidaşı Orgeneral Hulusi Akar ile Suriye’deki Halep ve Menbiç operasyonlarıyla ilgili detayları da görüşecek.