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Ekonomi

AKP'li Babacan: Gülen cemaatinin özel sektörden de temizlenmesi için gereği hukuk içinde acımasızca yapılacak

"Ekonomide de bu durumdan faydalanılıp reform sürecine geçilirse iyi olur"

31 Temmuz 2016 17:15

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, darbe girişimin planlayıcısı olarak suçlanan Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaati hakkında "Bunlar özel sektöre de bir şekilde nüfuz etmişler, 40 yıldır süren yapılanmanın tanımlanması zaman alacaktır. Bunun finans ayağı da var, özel sektör de var. Bunların ortadan kaldırılması lazım. Bunun hukuk kurallarına bağlı olarak acımasızca yapılması lazım" diye konuştu.

Başbakan yardımcılığı döneminde ekonominden sorumlu olan AKP Ankara Milletvekili Ali Babacan CNN Türk ekranında gündemi değerlendirdi.

Babacan, darbe girişimi sonrasında ilk hafta hem TL hem de borsada bir takım etkiler izlendiğini ancak bu girişimin yarattığı belirsizlik etkisinin ikinci haftada toparlanmaya başladığını söyledi.

Babacan “Borsada birinci haftada olan yüzde 13’lük kaybın mesela ikinci haftada yüzde 8’lere gerilediğini gördük. İkinci haftada kayıpların bir kısmını ekonomimiz geri aldı” dedi.

 

Reform vurgusu

 

Babacan, "Ekonomide de bu durumdan faydalanılıp, reform sürecine geçilirse, ekonomi için faydalı olur kanısındayım" diye devam etti.

Ali Babacan, yaşanan gelişmeler sonrasında Anadolu sermayesinde tedirginlik var mı sorusuna şöyle yanıt verdi:

 

"Gereği acımasızca yapılacak"

 

"Çok olağanüstü şartlar yaşandı. Şunu da görmek lazım ki bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılacak. Milli iradeye saldırı oldu, saldırıyı yapan bu insanların ne kadar düşman olduğu görüldü. Bunlar özel sektöre de bir şekilde nüfuz etmişler, 40 yıldır süren yapılanmanın tanımlanması zaman alacaktır. Bunun finans ayağı da var, özel sektör de var. Bunların ortadan kaldırılması lazım. Bir daha risk almamız mümkün değil. Bunun hukuk kurallarına bağlı olarak acımasızca yapılması lazım. Bunun devlete yakışan bir şekilde yapılması lazım. Zaman bunları çözecektir. Yargımız çok dikkatli hassas bir süreç sürdürdükten sonra belki aylar yıllar ama bir süre içerisinde eğri doğru ortaya çıkacaktır." 

Eski Başbakan Yardımcısı, "Halkımızın ve Türk iş dünyasının gerçek hissiyatını dışarda sunacak insanlar olsun. Buradaki talihsizlik Avrupa kapalı biliyorsunuz. Başbakanlar hele ki Ağustos ayında kapanıyor üç hafta tatile çıkılıyor. Amerika öyle değil orada tatiller daha kısa. Buradaki kişilere ne olup bittiğini anlatmak gerekiyor. Halkın gücü bu teröristlerin silahlarını yenmiştir" dedi.

 

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