Fethullah Gülen 3 Fenerbahçeli üyeye dava açtı

Fethullah Gülen, avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda Aziz Yıldırım'ın bir kez daha başkan seçildiği kongrede konuşan Ogün Altıparmak, Dr. Funda Pala ve Özgür Kandil'den 10'ar bin TL tazminat talep etti.

Vatan gazetesinin haberine göre Gülen'in avukatı Orhan Erdemli'nin mahkemeye sunduğu dilekçenin giriş bölümünde, “Davalıların, yapmış oldukları konuşmalarında, içlerinde Fenerbahçe ile başkanı Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu bazı spor kulüpleri ve spor adamları hakkında TFF ve mahkemeler nezdinde yürütülen soruşturma ve kamu davası nedeniyle yaşanan süreçten dolayı beni sorumlu gösterek suçlamışlar ve beni kamuoyunda hedef göstermişlerdir” iddiasında bulundu.

Davalılardan Ogün Altıparmak’ın 13.03’te başlayan konuşmasının bir kısmında kendisini hedef aldığını savundu.

'Suçlu ilan edildim'

Gülen, Altıparmak’ın , “...Rabbim daima ihtiyacı olan insana yardım eder. Yaşım 74. Atatürkçüyüm ama o Müslüman geçinenlerden daha çok Kuran’ın 114. suresini her sabah dinliyorum ve okuyorum. Eğer onlar Müslümansa, asla Müslümanlığı kabul edilmez. Bakın ne diyorum, orada tabir onlara münafık diyorlar” sözleriyle kendisini kastettiğini öne sürdü.

Gülen, diğer davalılardan Funda Pala’nın 13.30’da başlayan konuşmasında kullandığı “...11 aydır önüne gelen siyasi erk, bilmem ne bakanı, bilmem nerenin milletvekili, bilmem ne kulübünün başkanı veya cemaat, birileri sürekli bize, Fenerbahçe başkanının kim olması ya da kim olmaması gerektiği konusunda fikir üretti. Arkadaşlar, Fenerbahçe başkanını, Fenerbahçe Genel Kurulu seçer” sözlerinin de kendisini yaşanan süreç nedeniyle “sorumlu ve suçlu” ilan etme, kamuoyunda hedef göstermek amacı taşıdığını iddia etti.

10'ar bin lira istedi

Davacı Gülen, son davalı Özgür Kandil’in 13.38’de başlayan konuşmasında geçen, “güç odakları” ve “cemaat” ifadelerinden kastedilenin de kendisi olduğunu savundu. Gülen, 3 davalının kendisine 10 biner TL manevi tazminat ödemesi talebinde bulundu. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.