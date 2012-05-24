Ahmet Hakan'dan cemaati suçlayan F.Bahçelilere açık mektup

Ahmet Hakan

(Hürriyet, 24 Mayıs 2012)

F. Bahçelilere açık mektup

Ey Fenerbahçeli kardeşim...



“Başkanım hapiste” diye, “takımıma haksızlık yapılıyor” diye, “3 Temmuz’dan beri ağır haksızlıklara maruz kalıyorum” diye öfkeleniyorsun.

Ve kendine bir “hedef” arıyorsun.

Soruyorum sana:

Bulunabilecek en ideal hedef “Cemaat” midir?

* * *

Bak işte!

Sen “Cemaat” dedikçe...

Cemaat mensupları da ayağa kalkıyorlar.

Diyorlar ki:

- Fenerbahçe’yi ele geçirip ne yapacağız?

- Ben de Fenerbahçeliyim, ben de takımıma üzülüyorum.

- Bizim Fenerbahçe’yi ele geçirmeye çalıştığımıza dair bir kanıtınız var mı?

- Polisin ve savcının sorumluluğunu bize neden yüklüyorsunuz?

- Biz neden polisin ve savcılığın uygulamalarının sorumlusu olalım ki?

- Aziz Yıldırım aleyhine yazıp çizen konuşan kişilerin hepsi cemaat mensubu mu?

- Aziz Yıldırım’ın dava açtığı gazetecilere bakın, kaçı cemaat’e yakın?

Fenerbahçeli kardeşim...

Eğer “olup bitenlerin sorumlusu cemaattir” diyorsan...

Bu sorulara tatmin edici cevaplar vermelisin.

* * *

Bu sorulara tatmin edici cevaplar verilemiyor.

İşte verilemediğinin kanıtı:

- Bakın efsanevi başkanınız Ali Şen, “Cemaat Fenerbahçe’yi ele geçirmek istiyor iddiasına beni asla inandıramazlar” diyor.

- Bakın Kadıköy’de yaşananların ardından polisin tutumunu sert bir şekilde eleştirmekten kaçınmayan Nihat Özdemir, “Fenerbahçe’nin şampiyonluğu için canı yürekten dua edenleri zan altında bırakmaya kimsenin hakkı yok” diyor.

- Bakın daha düne kadar asbaşkanınız olan Cihan Kamer, “Hocaefendi’yi ve hizmeti seven milyonlarca Fenerbahçeli var” diyor.

Uzatmayayım...

Dünkü Zaman gazetesine bir bakın, aynı renklere sevdalandığınız daha nice şahsiyetin benzer sözlerini okuyun.

Neden böyle konuşuyorlar, aynı davaya gönül veren bu insanlar.

Çünkü onlar da biliyorlar ki “Cemaat Fenerbahçe’yi ele geçiriyor” iddiası, kanıtlanabilir bir iddia değildir.

* * *

Fenerbahçeli kardeşim...

“Cemaat” iddiası, kanıtlanamaz bir iddiadır.

Bir adım daha ileri gidiyorum:

Bu iddia, doğru olsa bile kanıtlanamaz.

Teknik olarak imkânsızdır bu.

Çünkü “Cemaat” denilen yapı, başı sonu belli bir yapı değildir.

Biraz soyuttur.

Somut yapılar karşınızda öylece dururken soyut yapılarla uğraşmayı tercih ediyorsanız, işin kolayına kaçıyorsunuz demektir.

Mücadele, kurum ve kuruluşlara karşı yapılır.

Başı sonu pek de belirli olmayan ve bu açıdan “soyut kaçan” bir yapıyla mücadele edilmez, edilemez.

* * *

Fenerbahçeli kardeşim...

Bırakın artık “Cemaat” demeyi...

- “İddianame”de haksızlık

yapılmışsa tepkinizi iddianameye yöneltin...

- Somut bir mağduriyet varsa, somut bir mağdur eden vardır...

Kimse mağdur eden, ona çıkışın...

- Polisin tutumundan memnun değilseniz, polisin başındaki kişiyi protesto edin...

- Savcının tutumundan memnun değilseniz, tepkinizi Adalet Bakanı’na yöneltin...

- Başkanınızın tutukluluğundan memnun değilseniz, “Başkanımız serbest kalsın” diye bağırın.

Bunları bir yapmanız, bin kere “Cemaat” diye haykırmanızdan daha hayırlı olacaktır. Yoksa...

Kulübünüzün ileri gelenleri Zaman gazetesine “Cemaat”i devreden çıkaran demeçler verince, “Peki bize bu haksızlıkları kim yaptı, kim yapıyor?” diye şaşkınlığa ve kararsızlığa düşersiniz.