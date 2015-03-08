Fenerbahçeli Volkan Demirel: Bazen saçmalıklar yapıyorum

4 maçlık cezası hafta içinde dolan ve kupa maçında Mersin İdmanyurdu karşısında forma giyen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, 1-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından “Bazen saçmalıklar yapıyorum, ama bunları tamamen duygusallıktan veya aşırı Fenerbahçelilikten dolayı yapıyorum. Takımıma geri döndüğüm için mutluyum” dedi.

Galatasaray karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından olan Volkan Demirel, derbi sonrasında Ntvspor’a konuştu.

"Tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum" diyerek sözlerine başlayan Volkan Demirel; "Biz gerçekten ne oynadığımızı nasıl buralara geldiğimizi biliyorduk. Hafta içinde de oyuncu arkadaşlarıma kesinlikle kazanacağımızı söylemiştim. Bugün tek golle geçtik, daha farklı olabilirdi. Neticesinde güzel bir galibiyet aldık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarımızdan rica ediyorum, her hafta bizi desteklesinler. Beşiktaş'tan da Galatasaray'dan da iyi takım olduğumuzu biliyorum. İnşallah böyle devam edip şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Dört maçlık cezanın ardından formasını bulmasıyla ilgili olarak ise Volkan Demirel, "Aşağı yukarı 500'e yakın maç oynamışım. Benim maç eksiğim olmaz. Bir şekilde cepten yeriz. Bazen saçmalıklar yapıyorum, ama bunları tamamen duygusallıktan veya aşırı Fenerbahçelilikten dolayı yapıyorum. Takımıma geri döndüğüm için mutluyum. Bu hafta da bıraktığım yerden devam ediyorum. Kötü olmak veya iyi olmak önemli değil, gerçek olan Fenerbahçe. Ben 5 gol yiyeyim ama takımım 6 gol atsın. Ben iyi olmuşum kötü olmuşum önemli değil. Bunları aştım artık. Fenerbahçe'nin iyi olması için elimizden geleni yapacağız. Yaparsak ne mutlu bize" diye konuştu.