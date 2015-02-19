Volkan Demirel'e af çıkmadı

Tahkim Kurulu toplantısının ardından TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçeli Volkan Demirel'in 4 maçlık cezasına yönelik itiraz, aynı eylemi daha önce yaptığı gerekçesiyle reddedildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), 10 Şubat'ta yaptığı toplantıda Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 3 ayrı olaydan verdiği hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezalarına yapılan itirazlar reddedildi.

Trabzonsporlu futbolcu Salih Dursun'un 2 maç, bordo-mavili kulübün de 150 bin lira cezalarıyla, yönetim kurulu üyeleri Ali Uzunay'a verilen 28 gün hak mahrumiyeti ve 34 bin, Yakup Arslan'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin liralık cezalar da kurulca onandı.

Volkan Demirel'in yaptığı itiraz reddedildi

spor toto süper lig'de Trabzonspor ile yaptıkları maçtan sonra, rakip takım idarecisine yönelik hakareti nedeniyle 4 maç ceza verilen Fenerbahçeli kaleci Volkan için yapılan itiraz da kabul görmedi.



Fenerbahçe Kulübü'nün duruşmalı toplantı ve tanık dinletme taleplerinin de reddedildiği belirtilen kararda, Volkan'ın bu eylemi aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirdiği, müsabaka hakeminin uyarısına rağmen hakaret eylemini 3 kez aralıklarla devam ettirdiği aktarıldı. Futbolcuya verilen 23 bin 500 lira para cezasında da indirim yapılmadı.



Kurul, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu'nun 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin liralık cezalarını da onadı.



Torku Konyaspor Menajeri Seyit İçgül'ün 60 gün hak mahrumiyeti ve 65 bin liralık, Bandırmasporlu futbolcu Mehmet İlban'ın 1 yıl hak mahrumiyeti ve 30 bin liralık, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyessporlu futbolcu Gökhan Değirmenci'nin 3 maç ve 13 bin liralık cezalarına yapılan itirazlar da reddedildi.