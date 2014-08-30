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Spor

Fenerbahçe’den Tahkim Kurulu’na Volkan için duruşma talebi

Basın sözcüsü Mahmut Uslu aracılığıyla, ‘Volkan sahipsiz değil’ açıklaması yapan Fenerbahçe yönetimi kaleci Volkan Demirel için dün Tahkim Kurulu’ndan acil savunmalı duruşma talep etti

30 Ağustos 2014 13:52

Fenerbahçe Yönetimi, Süper Kupa Finali sonrası Galatasaraylı Felipe Melo ile ilgili sözleri nedeniyle PFDK tarafından 3 maç cezaya çarptırılan Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel için harekete geçti. Sarı- Lacivertli ekibin hukuk kurulu, Volkan’ın cezasına yapılan itirazı değerlendirecek Tahkim Kurulu'nun, acil olarak savunmalı duruşma düzenlemesini talep etti.

Yusuf Dursun’un Fanatik’te yer alan haberine göre, geçen günlerde basın sözcüsü ve genel sekreter Mahmut Uslu aracılığıyla, “Volkan sahipsiz değildir” diyerek, kalecilerinin arkasında duracağı mesajını veren yönetim, dün somut bir başvuruda bulundu. Tahkim Kurulu'nun bu çağrıya ne zaman yanıt vereceği henüz bilinmiyor. Yönetimin, duruşmalı toplantı talebinin kabul edilmesi halinde kulüp hukukçularının yanı sıra Volkan’ı da tahkim toplantısına göndermesi bekleniyor. 

İstek kabul görür ve toplantı bugün ya da yarın yapılırsa, milli kalecinin olası bir ceza indirimi halinde Karabük mücadelesine yetişmesi bile ihtimaller arasına girecek. Tahkim Kurulu cezayı tamamen kaldırırsa, Volkan yarın akşam forma giyebilecek. Fener’in 1 numarası, aldığı 3 maçlık ceza nedeniyle Karabük, Trabzon ve Gaziantep maçlarında takımından uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya. 

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