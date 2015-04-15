'Fenerbahçe saldırısındaki tetikçi profesyonel'

Rize deplasmanından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Trabzon’da yapılan saldırıyla ilgili 50 kişilik özel bir ekibin görevlendirildiğini yazan Akşam gazetesinin haberinde “Sonuca ulaşmak için en ince detayı bile değerlendiren, yeni delil bulmak amacıyla çok sayıda kişiyle görüşme yapan ekiplerin elde ettiği yeni bulgular doğrultusunda olayın amatör işi değil tamamen profesyonelce yapıldığı yönüne soruşturmanın yönünü değiştirdi” ifadelerine yer verildi.

Gürkan Ata imzalı haberde, “Öte yandan, gece saatlerinde, 110 kilometre hızla gelen otobüse, muhtemelen 50-60 metre uzaklıktan açılan ateş, tetikçinin bu konuda deneyimli olduğunu ortaya koyuyor. Böylesine infial yaratacak olaydaki serinkanlı kalabilmesi de saldırganın profesyonel olduğu kanaatini güçlendiriyor. Konvoyda bir köstebek bulunduğu ve tetikçiye otobüsle ilgili tüm detayları verdiği konusunda hem fikir olan uzmanlar, saldırının doğrudan soföre yönelik olduğundan da kuşku duymuyor” denildi.

Akşam gazetesinin bugünkü (15 Nisan 2015) nüshasında yayımlanan, “Kurşun Fener'e değil seçime!” başlıklı haber şöyle:

Çaykur Rizespor maçından dönen Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırı sonrası yürütülen soruşturma sil baştan yenileniyor. Olayla ilgili gözaltına alınan teyze çocukları Nihat S. ve Emre A. mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, çok kapsamlı araştırma için Ankara’dan gelen özel görevli ekip çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Trabzon'a gelen terör ve istihbarat konularında uzman ekiplerle Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden, olayın araştırılması için kurulan 50 kişilik özel bir birim bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ekip tüm ihtimalleri en ince ayrıntısına kadar değerlendirip, delil avcılığı yapıyor.

Holigan değil, profesyonel işi

Sonuca ulaşmak için en ince detayı bile değerlendiren, yeni delil bulmak amacıyla çok sayıda kişiyle görüşme yapan ekiplerin elde ettiği yeni bulgular doğrultusunda olayın amatör işi değil tamamen profesyonelce yapıldığı yönüne soruşturmanın yönünü değiştirdi. Türkiye’de yaklaşan seçimler öncesinde huzuru kaçırmak amacıyla karanlık güçlerin organize bir eylem giriştiği üzerinde duran özel ekibin elde ettiği ve sır gibi saklanan deliller doğrultusunda yakın zamanda yeni gözaltılar olacağı ifade ediliyor.

Baz istasyonları incelemede

Dosyanın gizliği nedeniyle detaylar açıklanmasa da, uzman ekiplerin konuda önemli bulgulara ulaştığı belirtiliyor. Bunlardan biri; Rize’den Sürmene’deki olay yerine kadarki güzergahta bulunan bütün mobese kayıtları incelendi, konvoydaki 200’e yakın araç arasında şüphe çeken önemli sayılabilecek detay bulundu. Diğerinde ise, bölgedeki baz istasyonları ve GSM şirketlerinden alınan bilgiler. Bu iki bulgunun ışığında sonuca ulaşmanın an meselesi olduğu dile getiriliyor.

Tetikçi deneyimli, hedef şoför

Öte yandan, gece saatlerinde, 110 kilometre hızla gelen otobüse, muhtemelen 50-60 metre uzaklıktan açılan ateş, tetikçinin bu konuda deneyimli olduğunu ortaya koyuyor. Böylesine infial yaratacak olaydaki serinkanlı kalabilmesi de saldırganın profesyonel olduğu kanaatini güçlendiriyor. Konvoyda bir köstebek bulunduğu ve tetikçiye otobüsle ilgili tüm detayları verdiği konusunda hem fikir olan uzmanlar, saldırının doğrudan soföre yönelik olduğundan da kuşku duymuyor.

Tüfek hedef şaşırtmak için

Bölgedeki silah imalatçılarını tepeden tırnağa inceleyen ekip, olay yeri yakınında bulunan ve seri numarası olmayan tüfeğin saldırıda kullanıldığına dair bir bulguya rastlayamadı. Tüfeğin bölgeye hedef şaşırtmak amacıyla kasıtlı olarak daha önceden atıldığı ihtimali güçlendi. El yapımı tüfeğin üretim yerini bulmak için bölgedeki tüm silahçılar tek tek araştırıldı. Demir cinsine kadar analiz edildi. Elde edilen bulgulara göre tüfeğin başka bir ilde imal edildiği saptandı. Tüfeğin içinde bulunan fişeğin de İç Anadolu'da üretildiği tespit edildi.