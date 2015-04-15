Fenerbahçe'den maçlara çıkma kararı

Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırının ardından, failler bulunana kadar maçlara çıkmama alan Fenerbahçe, kararından döndü. Maçlara çıkıp çıkmama kararının tartışıldığı Yönetimi Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapan maçlara katılma kararı alındığını bildirdi.

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası sonrasında camiamıza yönelik silahlı saldırı eylemi ile ilgili olarak olağanüstü gündemle toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır.

- 4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşen eylem tüm Fenerbahçe camiasına yönelik olarak düzenlenen bir silahlı saldırı ve suikast eylemidir. Bu eylem, gerek niteliği gerekse sonuçları itibariyle Türkiye’de son dönemde görülen özenle seçilmiş hedeflere yönelik olarak gerçekleştirilen, karmaşık, komplike ve profesyonelce tasarlanarak yapılmış bir eylemdir.

- Bu konuda daha önce yapmış olduğumuz açıklamalarda yer alan görüş ve endişelerimiz artan şüphe ile birlikte aynı doğrultuda devam etmektedir.

- Gelinen noktada görüldüğü üzere bu eylemin mağduru sadece Fenerbahçe’dir. Futbol üzerinden Türkiye’yi dizayn etmek ve toplumsal kaos yaratmak sonucuna ulaşmak isteyen düşüncenin, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü Fenerbahçe Spor Kulübü’nü hedef seçmesi tıpkı 3 Temmuz operasyonunda olduğu gibi tesadüf değildir. Zira Türkiye’nin yakın tarihi göz önüne alındığında her türlü illegal yapı ve hukuk dışı uygulamaların karşısındaki en büyük direncin Fenerbahçe Spor Kulübü olduğu hususu da kamuoyunun bilgisindedir.

- Bilinmesi gereken husus sivil toplum örgütü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nün en büyük hedefi ve görevinin futbol oyunu ile sınırlı olmadığıdır. Ve yine tarih göstermiştir ki Fenerbahçe dayatma ve tehditlere boyun eğmeyecek kadar vakur, güçlü ve vatanseverdir. Bu nedenle Yönetim Kurulu olarak aldığımız kararlar bir spor kulübü olarak değil, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü tarafından alınmış kararlardır.

- Fenerbahçe’nin değerlerinden, misyonundan ve tek bir Fenerbahçeliden bile vazgeçmeyeceği herkes tarafından da bilinmekte iken yaşanılan olayda Fenerbahçe’nin takındığı tavır ve ciddiyet henüz karşılığını bulamamıştır. Ancak unutulmamalıdır ki Fenerbahçe Camiası faili meçhul bir eylemle karşı karşıya bırakılmayacak kadar büyük ve kendisine yapılanları unutmayacak kadar hafızası güçlü bir camiadır.

- Bu konuda kamu otoritesine düşen görev sportif motifler içeren bir takım geçici tedbirler yerine olayın faillerinin derhal bulunarak olayın gerçek yüzünün açığa çıkarılması olmalıdır. Bilinmelidir ki Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak en büyük sorumluluğumuz kulübünü asla yalnız bırakmamış her türlü övgüye mazhar olan Fenerbahçe Spor Kulübü Üyelerine, Yüksek Divan Kurulu Üyelerine ve büyük Fenerbahçe taraftarına karşıdır. Yönetim Kurulumuzun bu gün almış olduğu kararlarda göz önüne aldığı yegane unsur da Fenerbahçe taraftarının futboldan uzak ve yalnız bırakılamayacak bu büyüklüğüdür.

Bu nedenlerle;

a.-Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak yasal sorumluluğumuzun sınırları dışında kalan hiçbir güvenlik tedbir ve sorumluluğunu üstlenmediğimizi, bu andan itibaren Fenerbahçe’nin futbolcusundan taraftarına kadar kaynağı ne olursa olsun her hangi bir tehdit, saldırı ve sair hukuka aykırı uygulamalarla karşılaşılması, güvenlik konusunda en basit bir zafiyetin gösterilmesi halinde bu gün yapılan yönetim kurulu toplantısında tartışılan Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki “Tescilin Dondurulması / Askıya Alınması” talebini gündeme almak dahil duraksamadan her türlü tedbiri uygulamaya geçireceğimizi,

b.-Bugün itibariyle konunun hak ettiği değer ve ciddiyeti görememiş olması sebebiyle Trabzon’da gerçekleştirilen saldırının aydınlatılması ve ısrarla takip edilmesi, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün müsabakalarından önce yapılacak Spor Güvenlik Kurulu Toplantılarında alınacak kararların takibi ve uygulanmasının sağlanması, camiamıza karşı yazılı, görsel ve sosyal medyada uygulanan ayrımcılığın gerekli hassasiyet ile takibi ve buna karşı en sert tedbirlerin alınması konusunda yönetim kurulu içinden bir komisyon oluşturulmasına, işbu komisyona yönetim kuruluna haiz her türlü yetkinin verilmesine,

c.-Başta futbol takımımız olmak üzere tüm müsabakalarımıza yönetim kurulu üyelerimizin eksiksiz olarak iştirakinin sağlanmasına,

Bugün aldığımız kararların tümünün istisnasız bir şekilde cari olması kaydıyla;DEVLETİN EN YETKİLİ MAKAMLARI TARAFINDAN VERİLEN GÜVENCELERİN DE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK, SÜREÇ İÇİNDE İSTİŞARE İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ YÜKSEK DİVAN KURULUNUN SÜPER LİG MÜSABAKALARINA KATILMA YÖNÜNDEKİ TAVSİYE KARARININ kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.