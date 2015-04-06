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Fenerbahçe otobüsüne saldırıda gözaltına alınan iki kişi serbest

Sarı lacivertli kafileyi taşıyan otobüsün şoförü dün gece düzenlenen saldırıda yaralanmıştı

06 Nisan 2015 00:38

Rizespor maçından sonra Trabzon’a gelen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırı ile ilgili soruşturma sürerken, dün sabah saatlerinde olayla ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımda bulunan 25 yaşındaki Murat Demir ile kullandığı fotoğraftaki 22 yaşındaki arkadaşı Kadir Küçük gözaltına alındı. İki kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Araklı ilçesinde ikamet eden Murat Demir, Twitter hesabından Fenerbahçe aleyhinde paylaşımda bulunarak, “Fenerbahçelileri Trabzon havaalanına, yol güzergahına bekliyoruz. Biz nöbetteyiz. Havaalanına giremeyeceksiniz. Burası Trabzon" ifadelerini kullanmıştı.

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