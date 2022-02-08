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Spor

Fenerbahçe son saniyede yıkıldı!

45 dakika 10 kişi oynayan Kayserispor, 90+4'te gelen golle Fenerbahçe'yi mağlup etti ve üst tura yükseldi

08 Şubat 2022 22:30

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ağırladığı Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilerek elendi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, topa sahip olmayı başarsa da istediği pozisyonları bulamadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok'un ilk yarının son dakikasında direkt kırmızı kart görmesi sonrası ikinci yarıya avantajlı başlayan Fenerbahçe, oyunu rakip kaleye yıksa da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Konuk ekip, maçın son dakikasında kazanılan serbest vuruşta Ramazan Civelek'in topu ağlara göndermesiyle, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Son saniyede gelen golün ardından hakem Arda Kardeşler, santra yaptırmadan müsabakayı bitirdi.

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, kupaya da son 16 turunda veda etmekten kurtulamadı.

Taraftarlardan Berisha'ya tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, forvet oyuncusu Mergim Berisha'ya tepki gösterdi.

Maç içerisinde uygun fırsatlar yakalayan ancak bunları değerlendiremeyen Berisha, müsait bir pozisyonda topa çok kötü vurunca, taraftarlar golcü ismi protesto etti.

"Ali Koç istifa" sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğüyle beraber başkan Ali Koç aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından toplu şekilde "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Kayserisporlu futbolcuları ise alkışladı.

Kırmızı kart VAR'la geldi

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı oyuncu Uğur Demirok, VAR'ın uyarısı sonucunda kırmızı kart gördü.

İlk yarının son bölümünde 45+1. dakikada Fenerbahçe'den Ozan Tufan, ceza sahasına girerken Uğur Demirok'un sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, faule hükmedip sarı kartını çıkardı ancak VAR, Kardeşler'i pozisyonu tekrar izlemesi için uyardı.

Bunun üzerine pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, 45+3. dakikada Uğur Demirok'u direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

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Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare (Dk. 66 Rossi), Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Ozan Tufan (Dk. 49 Pelkas), Crespo, Mert Hakan Yandaş, Valencia (Dk. 66 Serdar Dursun), Berisha

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Attamah), İbrahim Akdağ (Dk. 85 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 46 Hosseini), Emrah Başsan, Bertolacci (Dk. 73 Kemen), Mustafa Pektemek (Dk. 46 Cardoso)

Gol: Dk. 90+4 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Bilal Bayazit, Dk. 75 Kemen (Yukatel Kayserispor), Dk. 84 Min-jae (Fenerbahçe)

Maçtan önemli anlar

90' + 4' GOL! Ramazan Civelek, Kayserispor'a turu getiriyor... Konuk ekibin ceza alanı dışından, hafif sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Ramazan Civelek doğrudan kaleyi denedi. Barajdan sekip kaleci Berke'yi yanıltan top köşeden ağlara gitti: 0-1
 
 
72' DİREKTEN DÖNDÜ! Fenerbahçe'de Mert Hakan ceza yayının gerisinde kaleyi karşısına alır almaz sağ ayağının üstüyle çok sert ve düzgün vurdu, kaleci Bilal'i geçen top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
 
67' BİR KAFA! Fenerbahçe'nin tüm hatlarıyla baskı kurduğu anda Mert Hakan'ın derinlemesine pası sonrası ceza alanı sağ çaprazından Rossi ortasını yaptı, arka direkte iyi yükselen Berisha'nın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
 
60' PENALTI BEKLENTİSİ! Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken topa ceza alanının ilk metrelerinden Crespo sol ayağıyla vurdu. Hemen önündeki Hosseini'den seken top sonrası bir an için penaltı beklentileri oluştu. Oyun devam ederken sol çapraza açılan topa Valencia röveşatayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.
 
57' KAÇTI! Fenerbahçe'nin bir kez daha sol kanattan gelişen atağında Ferdi, ceza alanına girmeden ortasını yaptı. Kale alanının hemen önünden Berisha'nın müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top uzak köşeden auta çıktı.
 
56' TEHLİKE! Fenerbahçe bu kez sol kanattan geldi. Son çizgiden Osayi'nin ortaladığı topu kaleci Bilal tek yumrukla uzaklaştırmak istedi. Mert Hakan ceza alanı ön çizgisinde buluştuğu topu voleyle kaleye göndermek istedi ancak savunma kale önünde tehlikeyi önledi.
 
55' ETKİLİ ŞUT! Fenerbahçe'nin rakip yarı alandaki ayağa pasları sonrası Mert Hakan sol çaprazdan, ceza alanı dışından sert vurdu. Top direğin biraz üzerinden auta çıktı.
 
46' DOKUNAMADI! Fenerbahçe ikinci yarıya çok etkili başladı. Sağ kanattan ileri hareketlenen Nazım'ın kale alanına doğru yerden çevirdiği topa arka direkte Osayi hamle yaptı ancak dokunmayı başaramadı.
 
45' + 3' KAYSERİSPOR 10 KİŞİ! Pozisyonu yeniden izleyen Arda Kardeşler, Uğur Demirok'un tabanıyla Ozan Tufan'ın bileğinin üst kısmına sert bir şekilde bastığını tespit etti ve sarı kartı iptal ederek Uğur'a doğrudan kırmızı kartını çıkardı.
 
40' BİR KAFA! Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Valencia'nın pası sonrası Mert Hakan çaprazdan gelişine ortasını yaptı, arka direkte Berisha yükseldi ancak zamanlamayı iyi ayarlayamayınca düşerken yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
 
20' KALECİNİN ÜZERİNE! Ferdi'nin pasıyla sol kanatta topu alan Osayi, iki rakibinden müthiş bir hareketle sıyrıldı ve çaprazdan içeri sokuldu. Son çizgiye yakın bir bölgeden yakın köşeye doğru yerden vurdu ancak kaleci Bilal, üzerine gelen topu kontrol etmekte zorlanmadı.
 
11' BİR ŞUT! Fenerbahçe'nin orta alanda kaptığı top sonrası Ferdi'den pası alan Ozan Tufan, rakip yarı alanın ortalarından kaleyi denedi. Top yandan auta çıktı.
 
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