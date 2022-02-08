İsmail Kartal: Bugün Fenerbahçe her şeyi yaptı, biz bunu hak etmedik

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Kayserispor'a karşı hak etmedikleri şekilde elendiklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe son 16 turunda konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Kayserispor duraklamada Ramazan Civelek ile bulduğu golün ardından santra yapılmadı ve sarı-kırmızılı ekip adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal maçın ardından A Spor'a verdiği demeçte iyi oynadıklarını ancak talihsiz bir golle elendiklerini ve bu durumu hak etmediklerini söyledi.

İsmail Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz bugün bunu hak etmedik"

"Bugün Fenerbahçe her şeyi yaptı. 11'e 11'ken de üstün oynayan bir Fenerbahçe vardı. Maçı kazanmak ve turu geçmek isteyen bir Fenerbahçe vardı. Futbol adına hiçbir şey ortaya koyamayan bir Kayserispor karşısında oyunu domine eden, topu kazanan, gol pozisyonlarına giren bir Fenerbahçe vardı ama maalesef golü bulamadık. Göreve geldiğimden beri bakıyorum, auta giden top kalemize gidiyor gol oluyor. Bugün bakıyoruz baraja çarpan top kaleye gidiyor. Futbolun adaleti... Oyunun her alanında topa sahip olan, rakibe üstünlük kuran bir takım vardı. Bu gece son saniyede bir gol yedik. Hayatımda bazı maçlar kaybettim ama bu şekilde bir maç kaybetmek çok üzdü. Çok üzüldük gerçekten. Benim takımım böyle bir golü ve elenmeyi hak etmedi. Biz hak etmedik bugün bunu. Doğru hamleler yaptık. Yerinde müdahaleler yaptık. Olmadı, istediğimiz golü bulamadık. Bulsak zaten turu geçen biz olurduk. Elendik ama benim takımım bu futbolun karşısında böyle elenmeyi hak etmedi. Yaşanacakmış, biz bunu yaşadık. Fenerbahçe'ye yakışır biçimde oyuncularımızla ne yapabiliyorsak elimizden gelenin en iyisini yapıp yolumuza devam edeceğiz."

"Bu işler kolay değil"

"Biraz öz güven eksikliği, biraz şanssızlık diyebiliriz. Bu konulara çok girmek istemiyorum. 11'e 11'de de 11'e 10'da da rakibine baskı kuran, oynatmayan bir Fenerbahçe vardı. Bu işler kolay değil. Üçlü sistemden dörtlü sisteme geçtik. Sadece böyle bir gol yemeyi ve elenmeyi hak etmedik. Birkaç galibiyet olsak oyunumuzun geliştiğini herkes görebilecek. Son saniyede gelen golle elendik, çok çok üzgünüm."