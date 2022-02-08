Hikmet Karaman'dan İsmail Kartal'a yanıt: Adama sorarlar, "Ne oynadın?" diye!

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın "Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı, oyunu domine ettik" sözlerine yanıt veren Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, "Adama sorarlar.... 'Ne oynadın? Kaç pozisyon buldun?' diye!" ifadelerini kullandı.

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi duraklamada yıktı.

10 kişi Kayserispor duraklamada Ramazan Civelek'in frikikten attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

"Adama sorarlar..."

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maçın ardından A Spor'a verdiği demeçte, sahaya yansıttıkları performans için oyuncularını tebrik etti.

Tecrübeli teknik adam, maçın ardından İsmail Kartal'ın açıklamalarına yanıt verdi.

İsmail Kartal ne söyledi?

Kartal'ın "Fenerbahçe her şeyi yaptı, baştan sona üstün oynadık. Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı, oyunu domine ettik. Çok fazla istememiz rağmen golü bulamadık. Auta giden top, birine çarpıyor ve kalemizde gol oluyor." sözlerine yanıt veren Karaman, "Basın toplantılarını izliyorum, cevap vermeyeceğim. Cevap vermek bana yakışmaz. Adama sorarlar.... 'Ne oynadın? Kaç pozisyon buldun?' diye!" diye konuştu.

61 yaşındaki teknik direktör sözlerine şöyle devam etti:

"Bir eksik kalmışız, ne yapacağız? İki tane pozisyon verdik. En azından bir plana sağdık kaldık. Şunu da diyebilirim, ligde 2-0 galipken, 4-0 yapabilirdik... Biz bir şey dedik mi? Maçtan önce 9 oyuncumuzun eksik olduğunu söyledik mi?

Ramazan, ligdeki penaltı pozisyonunda ufak tuttu diye penaltı verilmişti ve tepki almıştı. Şanslıyız. Vurdu, rakibe çarptı ve gol oldu ama siz hazırlıklıysanız, şans size güler. Biz çıkar, savaşırız. Turu geçtiğimiz için çok sevinçliyiz ama kupa bitti, unuttuk. Hafta sonu Galatasaray maçı var."