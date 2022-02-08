Bright Osayi-Samuel: İyi bir maç çıkardık aslında

Ziraat Türkiye Kupası'na Kayserispor maçıyla veda eden Fenerbahçe'deyi bir maç çıkardık aslında mücadeleyi yorumladı. Osayi, "Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. İyi bir maç çıkardık aslında. Galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Önümüzde daha çok maç var. Söyleyebileceklerim sadece bunlar" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ağırladığı Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilerek elendi.

Karşılaşma sonrası A Spor'a konuşan Bright Osayi-Samuel, takım olarak üzgün olduklarını söyledi ve şunları kaydetti:

"Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. İyi bir maç çıkardık aslında. Galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Önümüzde daha çok maç var. Söyleyebileceklerim sadece bunlar. Bugün pozisyonlar ürettik. Eksik olan tek şey topu ağlara atamadık. Öz güvenle alakalı çok fazla şey söyleyemeyeceğim. İçeride herkes çok üzgün. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret."

Taraftarlardan Berisha'ya tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, forvet oyuncusu Mergim Berisha'ya tepki gösterdi.

Maç içerisinde uygun fırsatlar yakalayan ancak bunları değerlendiremeyen Berisha, müsait bir pozisyonda topa çok kötü vurunca, taraftarlar golcü ismi protesto etti.

"Ali Koç istifa" sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğüyle beraber başkan Ali Koç aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından toplu şekilde "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Kayserisporlu futbolcuları ise alkışladı.