Fenerbahçe: Devlet spor programlarına bir an evvel müdahale etmeli

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, spor programlarına tepki gösterilerek, “Devletimizin yetkili organlarının bir an evvel müdahale etmesi Türk futbolu adına yapılabilecek en büyük hizmettir” denildi.

Fenerbahçe kulübü resmi sitesinden yaptığı bir açıklamayla televizyonlardaki spor tartışma programlarına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk sporunda, özellikle de Türk futboluyla ilgili seviyesiz yayın ve programların suç teşkil eden eylem ve söylemlere dönüşmesi üzerine iş bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir.

Öncellikle belirtmek isteriz ki Türk futbolunun geldiği bu noktadan kurtulabilmesi ve hak ettiği düzey ve başarılara ulaşması konusunda hepimize bir takım görev ve sorumluluklar yüklendiğinin bilincinde ve farkındayız.

Bununla birlikte bilinmesini istediğimiz husus, Türk futbolunda yaşanan kalite ve seviye erozyonunun sonlandırılması yolundaki kararlılığımızdır.

Futboldaki yayın ve görüntü dağıtım kriterlerindeki yanlı ve yanlış tutum ve tasarrufların da yol açtığı bu durum karşısında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kayıtsız ve tepkisiz kalması asla beklenemez ve beklenmemelidir.

Geçmişte Türk futboluna bireysel olarak hizmet etmiş olmakla birlikte ulusal ve uluslararası hiç bir başarısı olmayan ve hatta futbol geçmişi dahi olmamasına rağmen Türk futbolunu kendilerince dizayn etme hadsizliğine soyunarak dedikodu ve magazin kültürü adı altında ahlaksızlık ve seviyesizlik ortamını yerleştirmek isteyenler tarafımızca dikkatle izlenmektedir.

Bu eski teknik direktör, hakem, spiker ya da gazeteci menfaatdarların sosyal, siyasal ve ekonomik konjektürel değişikliklere tam uyumlu duruşları ve Türk örf, adet ve geleneklerine aykırı tutumları tüm kamuoyunun malumudur. Türk futboluna bir virüs gibi yerleşmiş bu grubun bir taraftan milyon dolarlar kazanırken, diğer taraftan acılar ve zorluklar içinde geçimini sağlayan taraftarları birbirlerine karşı kışkırtarak Türk futbolunda yarattıkları kaostan beslenmesine, devletimizin yetkili organlarının bir an evvel müdahale etmesi Türk futbolu adına yapılabilecek en büyük hizmettir.

Bununla birlikte, kulüp başkanlarına, yöneticilerine, futbolcularına; kısaca Türk futbolunun tüm değerlerine her türlü hakaret ve seviyesizlik içeren söylem ve yayınlara devam edilmesi halinde kulübümüzün kendi yayın organlarını kullanmak suretiyle çok sert ve kararlı tepkiler vermekten kaçınmayacağımızı tüm kamuoyuyla paylaşırız.”