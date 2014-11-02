T24 LogoT24 Logo
Spor

'Emre Belözoğlu, Slaven Bilic'e 'f..k off' dedi' iddiası

Beşiktaşlı Gökhan Töre, geçen hafta Erciyesspor karşılaşmasında hakemlere "f... off" dediği için 3 maç ceza almıştı

02 Kasım 2014 22:37

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun, ilk yarıda Veli Kavlak ile yaşadığı gerginlik sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'e 3 defa "f..k off" diye küfür ettiği ileri sürüldü.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, Olcay Şahan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası saha karıştı.

Olcay'ın faulüne maruz kalan Emre Belözoğlu, sinirli hareketlerde bulununca Veli Kavlak kendisine sert biçimde karşılık verdi.

Bu sırada Emre Belözoğlu'nun, Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'e, "F..k off" diye 3 kez seslendiği iddia edildi. Bilic ve yardımcıları bunun üzerine Emre'yi hakemlere şikayet etti.

Beşiktaşlı Gökhan Töre, geçen hafta Erciyesspor karşılaşmasında hakemlere "f... off" dediği için 3 maç ceza almıştı. Töre'nin cezası daha sonra 2 maça düşürülmüştü.

 

ETİKETLER

emre belözoğlufuck offfenerbahçebeşiktaşslaven bilicgökhan törecezatffhaber

İlgili Haberler

Beşiktaşlı Gökhan Töre: Hakeme 'F*ck off' dedim

'Almanya’da büyüdüm, İngiltere’de futbol oynadım. Sürekli kullandığımız bir kelime. Ağız alışkanlığım'

Aziz Yıldırım'a 60 gün hak mahrumiyeti, Gökhan Töre'ye 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'ye, Kayseri Erciyesspor maçında küfür ettiği gerekçesiyle 3 maç ceza verdi

Beşiktaşlı Gökhan Töre'ye iyi haber

Gökhan Töre’nin 3 maçlık cezası 2 maça indirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24