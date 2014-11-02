'Emre Belözoğlu, Slaven Bilic'e 'f..k off' dedi' iddiası

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun, ilk yarıda Veli Kavlak ile yaşadığı gerginlik sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'e 3 defa "f..k off" diye küfür ettiği ileri sürüldü.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, Olcay Şahan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası saha karıştı.

Olcay'ın faulüne maruz kalan Emre Belözoğlu, sinirli hareketlerde bulununca Veli Kavlak kendisine sert biçimde karşılık verdi.

Bu sırada Emre Belözoğlu'nun, Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'e, "F..k off" diye 3 kez seslendiği iddia edildi. Bilic ve yardımcıları bunun üzerine Emre'yi hakemlere şikayet etti.

Beşiktaşlı Gökhan Töre, geçen hafta Erciyesspor karşılaşmasında hakemlere "f... off" dediği için 3 maç ceza almıştı. Töre'nin cezası daha sonra 2 maça düşürülmüştü.