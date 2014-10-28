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Spor

Beşiktaşlı Gökhan Töre: Hakeme 'F*ck off' dedim

'Almanya’da büyüdüm, İngiltere’de futbol oynadım. Sürekli kullandığımız bir kelime. Ağız alışkanlığım'

Beşiktaşlı Gökhan Töre, maçın 67. dakikasında küfür ettiği gerekçesiyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı

28 Ekim 2014 12:39

Beşiktaş'ın deplasmanda Kayseri Erciyesspor'a 3-2 yenildiği maçta küfür ettiği iddiasıyla kırmızı kart görerek oyundan atılan Gökhan Töre konuştu. Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyes kulübesinin önünde Anıl Karaer ile bir gerilim yaşayan Gökhan’ın ağzından, 4. hakem Mehmet Metin’e İngilizce ‘s..tir git’ anlamına gelen ‘f..k off’ kelimesi döküldü. Erciyes Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Duymadın mı” diye 4. hakem Mehmet Metin’e doğru giderken, Metin de kulaklıktan durumu hakem İlker Meral’e aktardı. Kenara gelen hakem, Gökhan Töre’ye direk kırmızı kart göstererek oyundan attı.

 

‘Küfür amaçlı değil’

 

Soyunma odasında arkadaşlarıyla konuşan Gökhan, ağzından çıkan küfrü doğrularken, “Evet, bu söz benim ağzımdan çıktı. Almanya’da büyüdüm, İngiltere’de futbol oynadım. Sürekli kullandığımız bir kelime. Ağız alışkanlığım. Orada ‘Hadi oradan ya’ demek istedim ama ağzımdan ‘f..k off’ çıktı. Hakeme küfür amaçlı söylemedim. Bundan dolayı atılmak bana koyuyor” ifadelerini kullandı.

Habertürk’te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

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