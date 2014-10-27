Kayseri Erciyes, Beşiktaş'ı son dakikada yıktı: 3-2

Süper Lig'in 7. haftasının son maçında Suat Altin İnşaat Kayseri Erciyesspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 54. dakikasında Kayseri Erciyesspor, John Boye'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın 70. dakikasında Beşiktaş, Kerim Frei'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

85. dakikada Kerim Frei bir kez daha sahneye çıktı ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

90. dakikada Edinho sahneye çıktı ve Kayseri Erciyes'e 1 puan getiren golü attı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Maç bu sonuçla bitecek derken, Cenk'in attığı golle SAİ Kayseri Erciyesspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre kırmızı kart görürken, genç futbolcu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

İki takımın kadroları



SAİ KAYSERİ ERCİYESSPOR: Gökhan, Anıl, İbricic, Zoua, Constant, Murat, Boye, İlhan, Barış, Caner, Cenk Ahmet

BEŞİKTAŞ: Tolga - Necip, Ersan, Pedro, Motta - Veli, Atiba - Gökhan, Oğuzhan, Olcay - Demba Ba

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Spor Toto Süper Lig'de Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

6. dakikada Motta'nın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

8. dakikada Barış Memiş'in kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Zoua'nın kafa vuruşunda top direğin üstünden dışarı gitti.

12. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pasında kaleci Gökhan Değirmenci ile karşı karşıya kalan Olcay Şahan'ın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

16. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç ceza sahası içerisinde Ersan Gülüm ile girdiği ikili mücadele yerde kaldı, Erciyessporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyonda hakem İlker Meral oyunu devam ettirdi.

19. dakikada Barış Memiş'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta arka direkte müsait pozisyondaki Anıl Karaer dokunamayınca top auta çıktı.

24. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içerisine giren Gökhan Töre'in yerden kale sahası içerisine gönderdiği topu Demba Ba'ya gelmeden araya giren Caner Osmanpaşa uzaklaştırdı.

29. dakikada Anıl Karaer'in sol kanattan ceza sahasına ortasında tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Motta'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolga Zengin'in son anda müdahalesiyle direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

42. dakikada Demba Ba'nın pasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Motta'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Barış Memiş'in ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

Ev sahibi Kayseri Erciyesspor, 54. dakikada öne geçti. Sağ kanattan Anıl Karaer'in kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında iyi yükselen Boye kafa vuruşuyla takımı öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

61. dakikada Zoua'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunu kaleci Tolga Zengin yatarak iki hamlede kontrol etti.

63. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın yerden pasında ceza yayı üzerinde Mandjeck'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolga Zengin'de kaldı.

70. dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Atiba'nın pasıyla kaleci Gökhan Değirmenci ile karşı karşıya kalan Kerim Koyunlu plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

83. dakikada İlhan Parlak'ın sağ kanattan yaptığı ortada defanstan seken topa kale sahası içerisinde müsait pozisyondaki Murat Yıldırım vuramayınca, Erciyesspor önemli bir fırsatı kaçırdı.

85. dakikada Beşiktaş öne geçti. Demba Ba'nın vuruşunda kaleci Gökhen Değirmenci'den seken topu kale sahası içerisinde tamamlayan Kerim Koyunlu hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı: 1-2.

90. dakikada Kayseri Erciyesspor eşitliği yakaladı. Murat Yıldırım'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte zor pozisyondaki Edinho topu filelerle buluşturdu.

90+1. dakikada Kayseri Erciyesspor tekrar öne geçti. Ani gelişen Kayseri Erciyesspor atağında Sylla orta alandan sürerek getirdiği topu Zoua'ya o da ceza sahası içerisindeki Cenk Ahmet Alkılıç'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.

Maçı Kayseri temsilcisi 3-2 kazandı.