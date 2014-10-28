Erman Toroğlu: Gökhan Töre Beşiktaş'ı sattı

Yorumcu Erman Toroğlu, Erciyesspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Gökhan Töre için, "Maçı aldı Erciyesspor'a verdi. Töre bu akşam Beşiktaş'ı satmıştır" dedi.

TRT Spor'da yayınlanan "Futbol Arenası" programında lider Beşiktaş'ın Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor deplasmanda aldığı 3-2'lik yenilginin yanı sıra Gökhan Töre'nin kırmızı kartı masaya yatırıldı.

Programın yorumcularından Erman Toroğlu, kırmızı kart ile ilgili olarak, "Bu akşam Gökhan Töre maçı aldı Kayseri Erciyesspor'a verdi. Aynısını Fenerbahçeli Alves de Galatasaray maçında yapmıştı. Töre bu akşam Beşiktaş'ı satmıştır" dedi.

Yalçın: Kırmızı kartta sıkıntı var

Diğer yorumcu Sergen Yalçın ise, kırmızı kart ile ilgili şüpheleri olduğunu ifade etti. Yalçın, "Bu kırmızı kartta sıkıntı var. Töre 4. hakemle konuştu. Madem küfür etti, neden o zaman hakem onu oyundan atmadı? Ama Bülent Korkmaz itiraz edince hakem kırmızı gösterdi, Bülent Korkmaz'ın söylemesiyle hakem oyuncu mu atar) O işte bir sıkıntı var" şeklinde konuştu.

Yalçın: İkinci golde Necip'in hatası var

Beşiktaşlı oyuncuların Erciyesspor maçında özveriyle oynadığını ifade eden Yalçın, "Yenen 2. golde Necip'in hatası vardı" dedi.

Beşiktaş'ın derbide sıkıntı yaşayacağını kaydeden Sergen Yalçın, "Fenerbahçe derbisinde Gökhan Töre'nin olmayışı sıkıntı olacak. Fenerbahçe derbi maçlara iyi konsantre oluyor. Galatasaray maçında 10 kişi kalmasalar kaybetmezlerdi. Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var" ifadelerini kullandı.