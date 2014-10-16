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Spor

Gökhan Töre, silahı Hakan'ın ağzına soktu, yetkililer olayın üstünü kapattı

Milli Takım'da Gökhan Töre ile Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak arasındaki 'silah' kavgasının ayrıntıları ortaya çıktı

16 Ekim 2014 20:16

Çek Cumhuriyeti maçı öncesinde Hakan Çalhanoğlu'nun babasının bir gazeteye verdiği röportajla ortaya çıkan, Gökhan Töre'nin Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu'nu silah çekmesi olayında, Milli Takım yetkililerinin olayın üstünü kapatmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Radyospor'un haberine göre, Gökhan Töre ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki gerginliğin nedeni Almanya’ya dayanıyor. Emniyet'in araştırmasına göre ikili arasındaki husumet bir kız arkadaşlarından kaynaklanıyor.

İstanbul’da kaybedilen Hollanda maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Toprak bir bara gittiler. Bir süre sonra aynı bara Gökhan Töre, Köln’de yaşayan bir arkadaşıyla birlikte gitti. Gökhan’ı gören Hakan Çalhanoğlu, Ömer Toprak ile birlikte bardan ayrılıp otele döndüler.

 

Gökhan Töre yedek kartla, Ömer ve Hakan'ın bulunduğu kata çıkmış

 

Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak’ın otele döndüğünü öğrenen Gökhan Töre, oyunculardan yarım saat sonra otele gidiyor. Oyuncuların kaldığı odanın kapısını çalan Gökhan Töre  kapı açılmayınca resepsiyona inip, oda numarasını verip “oda kartımı kaybettim” diyerek odanın yedek kartını alıp; Hakan ve Ömer’in bulunduğu odanın katına çıkıyor.

 

Gökhan ve yanındakiler Ömer Toprak'ın yüzüne silahla vuruyor

 

Yanındaki arkadaşıyla birlikte Ömer ve Hakan’ın bulunduğu odaya girmeyi başaran Gökhan, kendisini engellemeye çalışan Ömer Toprak’ın yüzüne silahla birlikte yumruk atıp, oyuncunun dişlerine hasar veriyor.

 

Gökhan Töre, Hakan Çalhanoğlu'nun ağzına silah dayıyor

 

Ardından Emniyet kayıtlarına göre yanındaki arkadaşının silahını kullanan Gökhan, Hakan Çalhanoğlu’nun yanında giderek silahı oyuncunun ağzına dayıyor.

Gökhan’ın ağzına silah dayadığı Hakan Çalhanoğlu çok korkuyor. Ve oda da büyük panik yaşanıyor.

Gökhan’ı tutup çeken arkadaşı silahı oyuncunun elinden alıp, beline takıyor. Ve odadan çıkarak oteli terk ediyorlar.

 

Milli Takım yetkilileri 'şikayetçi olmayın' demişler

 

Olayı milli takım yetkililerine haber veren Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu’na takım yetkilileri; Gökhan’dan polise gidip şikayetçi olmamalarını istiyorlar.

Ve olayın üzerinden tam 9 ay geçtikten sonra yaşananlar Vatan gazetesinde haber  oldu. Haber üzerine otele giden emniyet yetkilileri kamera kayıtlarına olayın üzerinden 6 ay geçtiği için ulaşamıyorlar. Çünkü kayıtlar 6 ayda bir siliniyor.

 

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