Hakan Çalhanoğlu'na silah çeken Gökhan Töre'ye sahip çıkan Terim'den basına: Siz hasta mısınız?

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, EURO 2016 elemelerinde 10 Ekim tarihinde Çek Cumhuriyeti ile oynanacak maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Gökhan Töre'nin Hakan Çalhanoğlu'na milli takım kampında silah çektiği olayını doğrularken, basın mensuplarına 'Siz hasta mısınız?' diye çıkıştı.

Çek Cumhuriyeti maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Gökhan Töre'ye sahip çıkan Fatih Terim şunları söyledi: "Ben bir hata yaptım. 21 yaşındaki çocuğa sahip çıktım, özür dilerim. Kaybedilen bir maç sonrası gece kulübünde başlayan bir hadisenin yazıldığını görmüyoruz. Herhalde üzüntüden gitmişlerdir. Gece kulübünde başlayan bir olay. Ben de evlat sahibiyim, böyle olayları hiçbir zaman kabul edemem" dedi.

'Evet böyle bir olay oldu' diyen Terim, "Hadiseyi Ömer Toprak'tan duydum ve hiç tasvip etmiyorum. Gökhan Töre'yi 19 Kasım'dan itibaren bir senedir Milli Takım'a almadım. 'Neden almıyorsunuz' diye eleştirildim, ama bu konuda tek kelime etmedim" ifadelerini kullandı.

'Siz hasta mısınız?'

Basın mensuplarına sert tepki gösteren Terim, "Sizde bir tuhaflık var, siz hasta mısınız? Bu sefer de babaları konuşturuyorsunuz. 8 sene önce de anneleri konuşturdunuz. Hani hepimizin Milli Takımı'ydı? Adale sakatlıklarının yanında ruh yaralanmaları da oluyor. Gökhan Töre diye biri kalmadı burada. Geldiğinde çok neşeliydi, ama şimdi psikolojisi bozuk. Şu anda ruh halinden hiç memnun değiliz. Tanrım beni dostlarımdan korusun. Düşmanlarıma hazırlıklıyım zaten. İnsan 'Kaç senedir tanıyoruz, adamı bir dinleyelim' demez mi?



Ben Hakan'a da sahip çıkarım, Gökhan'a da, Ömer'e de, diğerlerine çıktığım gibi. Gökhan Töre'ye bir şans daha vermeyelim mi? Burak Yılmaz ve Mehmet Topal'ın MR'ı çekilirken 'Galatasaray-Fenerbahçe maçına yetişir mi?' diye soruluyor. Böyle mesajlar geliyor. İşte bu zihniyetlerle savaşıyoruz. Kritik bir maç oynayacağız, 12 sakatımız var. Bu tabloda bir eksik de siz veriyorsunuz. Eline ahlaksızlık fırsatı geçmemiş insanların 'ahlaklıyım diye böbürlenme hakkı yoktur. Böyle bir durumda nasıl davrandığınızla direkt ilgilidir. Gökhan Töre bu arkadaşlarından özür de diledi. Benim niyetim belli.



Bu formayı hak etmeyenlere artık hiç vermeyeceğim. Oyuncuların aletleri olmayan sağlık heyetimize de teşekkür ederim. Herkese ceza verirsek ülkede oyuncu kalmaz. kendi evladıma da ona da bu şansı veriyorum. Doğru size yanlış gelebilir. Çocuğa yazık etmeyin. Erman Toroğlu'na da geçen Mesut Özil söyledikleri için teşekkür ederim. Adam gelmek istemedi. Doğruyu bilin, başka bir şey istemiyorum. Gidiyoruz, 'gelin' diyorsunuz. Geliyoruz, 'gidin' diyorsunuz. Beni huy olarak sevmeyebilirsiniz, ama doğruları lütfen yazın" şeklinde konuştu.

Fatih Terim, "Gökhan Töre'yi yarın oynatıp oynatmayacağıma emin değilim. Odasında hüngür hüngür ağladığını haber verdiler" dedi.