Milli takımda Gökhan Töre krizi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre milli takıma çağrıldı, Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak’ın apar topar sakatlık raporu geldi. “Aynı takımda Gökhan Töre ile forma giymeyiz” dedikleri iddia edilen Hakan ile Ömer’in hafta sonu oynanacak maçlara gelmeyecek oluşu, soru işareti yarattı. Bilindiği gibi Gökhan’ın, Ömer ile Hakan’a silah çektiği iddiası ortalığı karıştırmıştı.

Gökhan Töre’nin 15 Ekim 2013’te oynanan Türkiye-Hollanda maçı için yapılan kampta Ömer ile Hakan’ın odasına girerek, ikiliye silah çektiği, iki gurbetçi futbolcunun bundan bir ay sonra Adana ve Mersin’de yapılan kampa bu yüzden katılmadığı ileri sürülüyordu. Hatta, kulislere sızan bilgilere göre Ömer ile Hakan kampa katılmayış nedenleri sorulduğunda doğrudan yaşadıkları silahlı tehdit olayını gerekçe göstermişlerdi.

İlk kez listede yer almışlardı ama...

İddialara göre, Ömer ile Hakan o dönem milli takım yetkililerine, açık açık, “Gökhan Töre kadroda olursa, o takımda biz yokuz. Onunla aynı takımda forma giymeyiz” demişlerdi.

15 Kasım’daki Kuzey İrlanda ve 19 Kasım’daki Beyaz Rusya maçlarına bu yüzden gelmedikleri konuşulan iki futbolcunun o tarihden sonra yer aldığı milli takımda sakatlık ve kadro dışı gibi nedenlerle Gökhan Töre bulunmuyordu.

Yaşanan süreçte TFF ve milli takım yetkilileri, futbolcular arasındaki gerilimi aşmak için çaba gösterdikleri belirtilirken, bu uğraşıların olumlu sonuç verip vermediği merak bekleniyordu. Ve, Fatih Terim tarafından bu hafta sonu oynanacak Çek Cumhuriyeti ve Letonya maçlarının aday kadrosunda Gökhan Töre, Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak’ın isimleri bir yıl sonra ilk kez bir listede yer aldı.

Diğer futbolcular için sürpriz değil

Listenin açıklanması sonrası Hakan ile Ömer’in daha önceki gibi Gökhan yüzünden takıma katılmayacakları iddiaları ortaya atıldı. Ve dün öğle saatlerinde TFF’den yapılan açıklamada sakatlıkları yüzünden kadroda yer alayacak isimler arasında Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak’ın da bulunduğu görüldü.

Sakatlık raporları açıklanan futbolcuların bu nedenle mi, Gökhan Töre yüzünden mi kadroda yer almadıkları zihinlere takıldı...

Öte yandan Ömer ile Hakan’ın, Almanya’dan yakın arkadaşı Nuri Şahin’in de onların Gökhan Töre’ye yönelik tepkisine katıldığının bilindiği dile getiriliyor.

Ayrıca, milli takım kampındaki bir çok futbolcuyla Hakan ile Ömer’in kadroya katılmayışlarının kendileri için sürpriz olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Hafta sonu sapasağlam oynadılar

Bayer Leverkusen’in iki Türk futbolcusu Ömer ve Hakan, cumartesi günü Paderborn maçına ilk 11’de başlaı. Ömer 90 dakika sahada kalırken, Hakan 67. dakikaya kadar orma giydi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ererken iki futbolcunun oyun içinde sakatlık yaşamadıkları görüldü.

İşte o raporlar

ÖMER TOPRAK: Sağ baldır (gastrocnemius) adalesindeki Tip 3A yırtık.

HAKAN ÇALHANOĞLU: Sol baldır (Soleus) adalesindeki Tip 3B yırtık.

Ne olmuştu?

Milli Takım otelinde silah

Beşiktaşlı Gökhan Töre ile Bayer Leverkusenli Hakan ve Ömer arasındaki gerginliğin çıkışına iki gerekçe gösteriliyor. Hakan ile Ömer bir iddiaya göre alacak meselesi yüzünden Gökhan Töre ile sorun yaşadı.

Başka bir iddiaya göre ise bu ikili, Gökhan Töre ile kadın meseli yüzünden tartıştı. Gazetemizin 11 Eylül Perşembe günkü manşetinde yer alan haberde Gökhan’ın bu tartışma nedeniyle yanında bir arkadaşını da alarak Ömer ile Hakan’ın odasını basıp silah çektiği belirtilmişti. Bu gelişmeler üç futbolcu tarafından hiçbir şekilde yalanlanmadı.

Muhammed Demir kampa katıldı

Milli Takım’da son sakatlıkların ardından Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu’nun yanısıra Volkan Demirel belinde fıtık, Burak Yılmaz ayak bileğinde bağ lezyonu ve kemik ödemi, Mustafa Pektemek ise sol uyluk ön adalesindeki yırtık sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. Mert Günok ve Adem Büyük’ün yanı sıra Muhammet Demir de aday kadroya davet edildi.