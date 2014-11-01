T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaşlı Gökhan Töre'ye iyi haber

Gökhan Töre’nin 3 maçlık cezası 2 maça indirildi

01 Kasım 2014 18:14

Tahkim Kurulu, Kayseri Erciyes maçında kırmızı kart görerek üç maç ceza alan Beşiktaşlı Gökhan Töre'ye indirim yaptı. Gökhan Töre'nin bir maçlık cezası ertelendi

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle: Beşiktaş A.Ş.'nin, futbolcusu Gökhan Töre'ye; Müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nın 41/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile; Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşıdığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin kabulüne, PFDK'ca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasından henüz infaz edilmeyen yalnız 1 resmi müsabakadan men cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine, ertelenmeyen 2 resmi müsabakadan men cezasının ise derhal infazına oybirliği ile (K.2014/244); karar verilmiştir.

Beşiktaşlı yöneticinin cezası onadı

Bu arada PFDK'ca Beşiktaş A.Ş.'nin, idarecisi Ahmet Mete Vardar'a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nın 41/1-b maddesi 60 gün hak mahrumiyeti cezası ve 26.000. TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile karar verildi.

ETİKETLER

gökhan törebeşiktaşcezatahkimindirimhaber

İlgili Haberler

Beşiktaşlı Gökhan Töre: Hakeme 'F*ck off' dedim

'Almanya’da büyüdüm, İngiltere’de futbol oynadım. Sürekli kullandığımız bir kelime. Ağız alışkanlığım'

Aziz Yıldırım'a 60 gün hak mahrumiyeti, Gökhan Töre'ye 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'ye, Kayseri Erciyesspor maçında küfür ettiği gerekçesiyle 3 maç ceza verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24