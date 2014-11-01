Beşiktaşlı Gökhan Töre'ye iyi haber

Tahkim Kurulu, Kayseri Erciyes maçında kırmızı kart görerek üç maç ceza alan Beşiktaşlı Gökhan Töre'ye indirim yaptı. Gökhan Töre'nin bir maçlık cezası ertelendi

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle: Beşiktaş A.Ş.'nin, futbolcusu Gökhan Töre'ye; Müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nın 41/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile; Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşıdığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin kabulüne, PFDK'ca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasından henüz infaz edilmeyen yalnız 1 resmi müsabakadan men cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine, ertelenmeyen 2 resmi müsabakadan men cezasının ise derhal infazına oybirliği ile (K.2014/244); karar verilmiştir.

Beşiktaşlı yöneticinin cezası onadı

Bu arada PFDK'ca Beşiktaş A.Ş.'nin, idarecisi Ahmet Mete Vardar'a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nın 41/1-b maddesi 60 gün hak mahrumiyeti cezası ve 26.000. TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile karar verildi.