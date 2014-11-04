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Ekonomi

Emre Belözoğlu: Slaven Biliç'e 'I love you' diyemezdim

Beşiktaş Teknik Direktörü'ne İngilizce küfür eden Fenerbahçeli futbolcu kendini savundu

04 Kasım 2014 10:22

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Biliç’e “f..ck you” diyen Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’nun, “Kulübeden işaret parmağı ile taciz ediliyorum. O işaret parmağı bana sallanırken, “I love you” diyemezdim.  Böyle bir ortamda bile problem bensem aldığım şeref madalyamdan daha büyüktür mazlum olmak” dediği öğrenildi.

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, derbide Beşiktaş yedek kulübesine ve teknik direktör Slaven Biliç’e İngilizce “f..k you” diyerek küfür etti.

Beşiktaş’ın 1 hafta önce Kayseri Erciyesspor ile yaptığı maçta siyah beyazlı oyuncu Gökhan Töre’nin de aynı ifadeleri kullanması nedeniyle kırmızı kart görerek 3 maç ceza alması ancak Emre’nin oyundan atılmaması çifte standart iddialarını da gündeme getirdi.

Hürriyet gazetesine konuşan Emre Belözoğlu, kendini şu sözlerle savundu:

Susalım ama haksızlığımızdan değil. Gerçeğin farkındayım. Başka da bir şey söylemem. Kimse de susan, haksızdır zannetmesin. Çünkü konuşanlar samimi muhataplar değil çünkü…

Hatam olduğunda bunun karşılığı olmalı. Ama bu sefer ben neler yaşadığımı biliyorum. O yüzden susalım. Herkese futbolumla cevap verecek gücüm hala var. O yüzden işime konsantreyim.

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, Emre Belözoğlu, arkadaşlarına olayı şu sözlerle anlattı:

Son günlerde herkes işin kolayını buldu. Emre sahadaysa herkes rahat. At suçu onun üzerine keyfine bak.

Eskiden bunu saha içindeki futbolcular yapardı. Şimdi bu halka büyüdü. Futbolculardan, tribünlere sıçradı. Oradan da yedek kulübelerine. Yani hocalara. Onlar da işin kolayını buldu. Kamuoyuna şirin gözükmek için, Emre’yi hedef göster yan gel yat. Ne güzel iş değil mi?

Kimse sahanın içine bakmıyor. Neler olduğunu görmüyor. Daha dünkü bebe (Veli’yi kastediyor) bana kafa atıyor.  Tünelde yolum kesiliyor.

Kulübeden işaret parmağı ile taciz ediliyorum. O işaret parmağı bana sallanırken, “I love you” diyemezdim.  Böyle bir ortamda bile problem bensem aldığım şeref madalyamdan daha büyüktür mazlum olmak.

 

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